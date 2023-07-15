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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اتحاد السباحة يهنئ مها عامر بإنجازها فى بطولة العالم للألعاب المائية

صدى البلد

هنأ المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة المصري وعضو الاتحاد الدولى لألعاب الماء ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية البطلة المصرية مها عامر عقب انجازها  التاريخي غير مسبوق فى بطولة العالم باليابان فى لعبة القفز.

وقال ياسر إدريس فى تصريحات من اليابان لصدى البلد أن إنجاز مها عامر ياتى تتويجا للتطور الذى تعيشه لعبة القفز مؤخرا مشيرا إلى أن حصد اللاعبة المركز الخامس فى بطولة العالم مؤشر رائع على التقدم نحو الوقوف لمنصات التتويج متمنيا التوفيق لجميع أبطال وبطلات السباحة فى البطولة .

وحققت مها عامر  بطلة منتخب مصر  للقفز المركز الخامس خلال مشاركتها في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة بمدينة فوكاكا اليابانية .

واحتلت مها عامر المركز الخامس في نهائي الغطس من سلم متحرك 1 متر برصيد 264.55 نقطة في إنجاز تاريخي لأول مرة فى تاريخ السباحة المصرية .

كانت مها عامر  قد تأهلت إلى النهائي بعد احتلالها المركز ال 11 في التصفيات برصيد 237.60.

وشاركت مها عامر  في دورة الألعاب العالمية بريو دي جانيرو 2016 وهي في عمر السادسة عشر واستطاعت اللاعبة في فبراير الماضي التتويج بفضية قسم الشرق الجنوبي احدى بطولات دوري الجامعات الأمريكي للسباحة والغطس ضمن منافسات الغطس من سلم متحرك 1 متر.

من جانبه .. أعرب المهندس ياسر على المدير التنفيذى لاتحاد السباحة المرافق لبطلات القفز ببطولة العالم باليابان عن سعادته بالانجاز التاريخى لمها عامر مؤكدا أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق ميدالية فى البطولات القادمة .

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IMG-20230715-WA0081
ياسر إدريس مها عامر السباحة بطولة العالم باليابان فوكاكا اليابانية

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