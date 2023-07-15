الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة فاركو

ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت في معسكر مغلق استعدادا للقاء فاركو المقرر له غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق تدريبه الختامي مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وعقب المران يختار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قائمة اللاعبين الذين سيخوضون اللقاء للانتظام في معسكر مغلق.

ويدرس الجهاز الفني إجراء تغييرات على تشكيل الأبيض في مباراة فاركو وإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين بالفريق في المباراة قبل المشاركة في البطولة العربية المقرر انطلاقها نهاية الشهر الجاري.

ويحرص الجهاز الفني على علاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي في الدوري، والتي خسرها الأبيض برباعية مقابل هدف.