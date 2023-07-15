عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة فاركو

صدى البلد

ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت في معسكر مغلق استعدادا للقاء فاركو المقرر له غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق تدريبه الختامي مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وعقب المران يختار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قائمة اللاعبين الذين سيخوضون اللقاء للانتظام في معسكر مغلق.

ويدرس  الجهاز الفني إجراء تغييرات على تشكيل الأبيض في مباراة فاركو وإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين بالفريق في المباراة قبل المشاركة في البطولة العربية المقرر انطلاقها نهاية الشهر الجاري.

ويحرص الجهاز الفني على علاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي في الدوري، والتي خسرها الأبيض برباعية مقابل هدف.

FB_IMG_1688847029862
FB_IMG_1688847029862

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

سد النهضة .. تفاؤل حذر يسود المشهد بعد عودة المفاوضات

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. من هو رجب بحه وما علاقته بالزمالك؟

غلوها 31 جنيه.. صدمة في أسعار السجائر بالأسواق.. والشعبة: التجار السبب

ترشيحاتنا

لمدة عام.. استمرار حظر تصدير الأكسجين ولا يلغى إلا بموافقة الصحة

محافظ القاهرة يتابع سير منظومة حصر أملاك الدولة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة

لامس أجزاء حساسة.. تفاصيل اعتداء كهربائي على فتاة 15 مايو في غياب الأم

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد إنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة

تعرف على النادي الأقرب لضم أشرف بن شرقي

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 15 يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر تستعرض رشاقتها على اليخت

علامات خطيرة تشير للإصابة بـ أمراض اللثة| لا تتجاهلها

بوصفات طبيعية.. خطوات سهلة لتحصلي على بشرة أفتح 

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

فيديو

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ