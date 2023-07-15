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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

مروى اللبنانية
مروى اللبنانية

تحتفل اليوم السبت 15 يوليو، المطربة مروى اللبنانية بعيد ميلادها الـ 49، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1974، في لبنان، وامتدت مسيرتها في الغناء منذ نحو 20 عامًا.

مروى اللبنانية تعلق على واقعة الاعتداء 

قبل 6 سنوات، حلت الفنانة مروى اللبنانية ضيفة على قناة صدى البلد الفضائية، وخلال اللقاء، تطرقت إلى واقعة الاعتداء عليها في إحدى الحفلات بالإسكندرية، في عام 2007. 

وردت مروى اللبنانية، على اتهامها بأنها تعمدت ارتداء ملابس مثيرة خلال الحفل، ما أدى إلى اعتداء الشباب عليها، وقالت إن هذه الواقعة لا علاقة لها بملابسها، وعلقت: «الناس ساعات بتفقد احساسها من كتر حبهم للفنانة دي.. وأنا لما كنت بحب فنانة معينة وأنا صغيرة كنت أسيب مذاكرتي وأقعد مركزة معاها.. والموضوع ما بعتبروش تحرش أنا بعتبره حب من الناس». 

مروى اللبنانية ووقعة الاعتداء

في عام 2007، ضجت وسائل الإعلام بعد انتشار عدة صور لمروى اللبنانية، خلال حفل غنائي أحيته على أحد شواطئ الإسكندرية، وظهرت في الحفل ترتدي فستانًا أخضر اللون يكشف جزءا كبيرا من جسدها، بينما العديد من الشباب يحيطون بها ويلامسون جسدها وهي منهارة تمامًا.

ورددت الصحف آنذاك أن مروى اللبنانية تعرضت للتحرش الجماعي مثلما بينت الصور، وأن الجمهور تعرض للإثارة من رقص مروى على المسرح، واستغل عدد منهم سوء التنظيم فاندفعوا نحوها في حالة تحرش جماعي بها.

وبالرغم من أن الصور توضح الواقعة، إلا أن مروى نفت، فقالت في لقاء لها إن ما حدث هو سوء تنظيم للحفل فحدثت حالة هرج من معجبيها الذين حاولوا التقاط الصور معها على المسرح، فحاول بعض الشباب أن يحيطوا بها ويحموها من التجمهر، وبالفعل اختبأت في إحدى الشقق المجاورة لحين الانصراف في أمان، مؤكدة أن ملابسها في الحفل لم تكن مثيرة أو عارية.

أعمال مروى اللبنانية

كانت المطربة مروى اللبنانية، طرحت أغنية قلبي يا ناس، وحصدت بها مليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

وقالت مروى اللبنانية: «قلبي ياناس غنوة حسستني بحالة مشاعر  جميلة بعيشها حاليا ، فحين يصاب القلب بمشاعر الإعجاب، مع مرور الوقت، تتطور هذه المشاعر للحب والعشق، عندها يصبح المحب شاعراً يقول أحلى كلمات الغزل، وأرقها، وهي من أجمل الحالات التي يمر بها أي إنسان، وبالذات إذا كانت كلمات صادقة، ومعبرة، وعميقة». 

مروى اللبنانية

أغنية قلبي يا ناس 

غنية قلبي يا ناس تعود بالجمهور العربي إلى زمن الفن الجميل لسندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، والتي يجدها النقاد متجسدة في مروى اللبنانية حاليا.

ووعدت مروى جمهورها من خلال صفحات السوشيال ميديا بأعمال مكثفه الفترة المقبلة  بأشكال مختلفة بما يليق بكل الأذواق والأعمار.

قلبي ياناس توزيع الموسيقي عمر الخضري، مهندس الصوت مصطفى رءوف ، ألحان محمد مصطفى، كلمات رامي جمال، إخراج هادي أبو العز، فكرة خالد عيسى .

 

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