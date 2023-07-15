عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شرط وحيد للتمديد.. كولر يحسم مصيره مع الأهلي بعد الخماسية التاريخية

مارسيل كولر
مارسيل كولر

كشف المدير الفني السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن مصيره مع القلعة الحمراء، في الموسم الجديد.

وقال مارسيل كولر في حوار مع إذاعة “SRF” السويسرية: “ لقد وقعت عقدا لمدة موسمين مع النادي الأهلي، لذلك اتوقع استمراري مع الفريق لموسم آخر”.

وأضاف: "أنا لا أخطط عادة كثيرا لمستقبلي، لأنني أعرف مدى سرعة تغيير المدرب في الأندية، ما يهمني فقط بذل قصارى جهدي في المكان الذي أعمل فيه، وطالما يوجد رضا من الطرفين يمكن تمديد العقد، وإذ لم يكن كذلك يمكن أن نجمتع ونناقش الأمر".

 

ألقاب كولر مع الأهلي

وقاد كولر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتحقيق 5 ألقاب منذ توليه الفريق الأول في سبتمبر الماضي، إذ فاز بالسوبر المصري (مرتين) وكأس مصر والدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

كولر الأهلى مارسيل كولر بالسوبر المصري والدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

تعرف على النادي الأقرب لضم أشرف بن شرقي

نشيد بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي.. بيان عاجل من آبي أحمد حول سد النهضة

بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. من هو رجب بحه وما علاقته بالزمالك؟

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

ترشيحاتنا

من ليفربول.. اتحاد جدة يقترب من حسم صفقة عالمية جديدة

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2190 جنيهًا

لجميع الأصناف.. أحدث أسعار الخضار في سوق الجملة| فيديو

إزالة تراكمات القمامة بمنطقة أرض الجولف بالقاهرة

وافق على العرض وجاري التفاوض.. ساحر برازيلي يقترب من الانضمام لـ الأهلي

القوات الروسية تصد 17 هجوما وتحيد 315 جنديا على محور دونيتسك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذيرات الصحة العالمية بشأن تسبب الأسبارتام في السرطان.. ما هى بدائله

تناول هذه الفواكه للتغلب على موجة ارتفاع حرارة الجو | لن تتوقع

لحماية العين.. نصائح ضرورية لمنع حساسية العدسات اللاصقة| تفاصيل

هذه تكلفته وأماكن إجرائه.. ما هو DNA Test سر رشاقة ياسمين صبري

فيديو

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ