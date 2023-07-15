شرط وحيد للتمديد.. كولر يحسم مصيره مع الأهلي بعد الخماسية التاريخية

كشف المدير الفني السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن مصيره مع القلعة الحمراء، في الموسم الجديد.

وقال مارسيل كولر في حوار مع إذاعة “SRF” السويسرية: “ لقد وقعت عقدا لمدة موسمين مع النادي الأهلي، لذلك اتوقع استمراري مع الفريق لموسم آخر”.

وأضاف: "أنا لا أخطط عادة كثيرا لمستقبلي، لأنني أعرف مدى سرعة تغيير المدرب في الأندية، ما يهمني فقط بذل قصارى جهدي في المكان الذي أعمل فيه، وطالما يوجد رضا من الطرفين يمكن تمديد العقد، وإذ لم يكن كذلك يمكن أن نجمتع ونناقش الأمر".

ألقاب كولر مع الأهلي

وقاد كولر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتحقيق 5 ألقاب منذ توليه الفريق الأول في سبتمبر الماضي، إذ فاز بالسوبر المصري (مرتين) وكأس مصر والدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.