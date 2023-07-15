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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

18 أغسطس.. انطلاق الملتقى التصديري الأول في الشرق الأوسط للمانجو بالإسماعيلية

بوستر مهرجان المانجو
بوستر مهرجان المانجو الاسمعلاوي

كشفت مصادر رسمية بإدارة مهرجان المانجو الاسمعلاوي في نسخته الثانية، المقرر له اغسطس المقبل، موعدا، إتاحة فرصة للمصدرين المصريين والمستوردين الاجانب للانضمام الي الملتقى التصديري الاول في الشرق الاوسط للمانجو في مدينة الاسماعيلية، علي هامش فعاليات المهرجان والتي تنطلق في 18 الي 19 اغسطس المقبل.

 

تعالوا الإسماعيلية.. إطلاق هاشتاج لتنشيط سياحة المانجو

ويضم الملتقى التصديري الدولي ، مستوردين و سفراء للدول الاجنبية المشاركة في الملتقى ، كما سيتم تغطية الملتقى تغطية اعلامية دولية.

وأعلن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، عن عودة مهرجان المانجو بمدينة الإسماعيلية في نسخته الثانية والذي يعد فرصة رائعة لعشاق المانجو حيث ستقدم فيه مختلف أنواع المانجو الطازجة والمميزة التي تنمو في الإسماعيلية بأفضل الأسعار وتعتبر من أفضل أنواع المانجو في العالم، كما سيتم تنظيم فعاليات متنوعة وممتعة لجميع أفراد العائلة.

وأعلن أحمد شجيع المنسق العام لمهرجان المانجو الإسمعلاوي، إطلاق هاشتاج تعالي_ الإسماعيلية، بالتزامن مع الإستعدادات والتجهيزات للدورة الثانية لمهرجان المانجو الإسمعلاوي، المقرر لها 18 الي 19 اغسطس موعدا.

وقال شجيع خلال لقاءه ، إن الهاشتاج غرضه تنشيط سياحة المانجو بمحافظة الإسماعيلية وهو في إطار دعوة جماهيرية لزيارة المحافظة والتمتع بطقوس غير عادية مع بداية موسم حصاد المانجو،  مشيرا إلي اتاحة فرصة مشاركة الزائرين في قطف المانجو الاسمعلاوي من الشجر والتمتع بمذاقها المميز.

وكشف منسق المهرجان عن  تفاصيل البرنامج الذي يضم أنشطة ترفيهية وتسويقية، تنطلق من حدائق نمرة 6 في الإسماعيلية أمام فندق توليب، منها الموكب الترفيهي يوم الجمعة الساعة 5 مساء إلى 6 مساء بشارع محمد علي مرورا بنمرة 6.

هذا بالإضافة إلي تنظيم فعاليات متاحة للعامة بالمنطقة المفتوحة يومي الجمعة والسبت في تمام 6 مساء إلى 12 صباحا بمنطقة نمرة 6 امام فندق تيوليب، مع تنظيم  حفل غنائي بالسوق المفتوح لشراء المانجو.

وتتضمن الفعاليات، تنظيم بازار يوم الجمعة في نادي الجولف «ملتقى تصديري ويقتصر الدخول علي الرعاة والدعوات الخاصة بهم».

وتختتم الفعاليات، في اليوم الثاني للمهرجان، السبت، بتنظيم حفل خاص من 6 مساء إلى 12 صباحا، برسوم دخول.

وأطلقت إدارة مهرجان المانجو الإسمعلاوي بمحافظة الإسماعيلية، البوستر الترويجي للدورة الثانية عبر الصفحة الرسمية.

وأوضحت إدارة المهرجان، خلال البوستر بعض فعاليات الدورة الثانية، حيث إشارت إلي إقامة عروض فنية وبازار وسوق لبيع الأنواع المختلفة من المانجو الإسمعلاوي المميز بمذاقه المختلف، بالإضافة إلي توضيح أماكن الفعاليات، والتي تنوعت بين شارع محمد علي ونمرة 6 ونادي الجولف التابع لهيئة قناة السويس.

وكان محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، عقد اجتماعًا تحضيريًا للإعداد لمهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الثانية، نهاية مارس الماضي.


وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، منسق المهرجان، وممثلي الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية "شعبة الخضر والفاكهة والمطاعم"، رابطة منتجي المانجو، والشركة المنظمة للمهرجان.

واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد على أهمية خروج المهرجان في دورته الثانية بشكل يليق بمحافظة الإسماعيلية ومواطنيها، خاصة بعد النجاح الذي حققه المهرجان في دورته الأولى.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة مقترح خطة الإعداد للمهرجان هذا العام، والذي من المقرر إقامته خلال شهر أغسطس القادم.

وأوضح "بشارة"، أن الهدف من إقامة مهرجان الإسماعيلية للمانجو، هو الترويج وتسويق محصول المانجو الإسماعيلي، بوصفه أهم المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، بجانب الترويج السياحي لمحافظة الإسماعيلية، علاوة على الترفيه وإدخال السرور على مواطني الإسماعيلية، والمحبين للمهرجانات الذين يمتازون بالرقي والتحضر والذوق الرفيع.

واختتم: نسعى لزيادة حجم الصادرات من محصول المانجو، والوصول لأسواق عالمية جديدة، مما يعود بالنفع على المزارعين والتجار والمواطن الإسماعيلي بشكل عام.

الإسماعيلية المانجو الاسمعلاوي شرق الاوسط فعاليات المهرجان

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