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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يطالب رؤساء المراكز بعدم التهاون في إزالة تعديات البناء المخالف

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز أولاد صقر بالتنسيق مع الوحدة المحلية بزور ابو الليل بتنفيذ إزالة فورية لمخالفة بعزبة الأربعين على مساحة ٧٠ متر عبارة عن شدة خشبية باسم المواطنة ب .م. ع و تمت الإزالة في المهد على نفقة المواطن المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير بإزالة غرفة بالطوب البلوك على مساحة 25م تقريبا حتى منسوب سطح الأرض بطريق جانبي من الطريق الدائري.

في سياق متصل قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإزالة تعدي على الرقعة الزراعية على مساحة ٢٠٠متر وتمت الإزالة كليا في المهد وتطبيق القانون على المخالفين.

إزالة 40 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوالح بإزالة غرفة بالطوب الأبيض البلوك على مساحة ١٢ م ازالة كلية فى المهد بقرية الصوالح باسم المواطن ( س م ع ) وتمت الإزالة كليا على نفقة المخالف وبالوحدة المحلية بالبيروم.

وتم إزالة تشوينات معدة للبناء داخل مزرعة خارج الحيز العمراني بعزبه الباشا بقرية العارين باسم المخالف ( ع .م .ع .ا ) وتم التحفظ على مواد البناء بمعرفة الوحدة المحلية بالبيروم ،و إزالة المخالفة كليا في المهد على نفقة المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بإزالة حالة تعد لمبنى بالطوب الدبش عبارة عن غرفتين على مساحة ٣٠م بقرية عمريط بالوحدة المحلية بالصوة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أراضي زراعية ازالة تعديات الإجراءات القانونية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحيز العمراني تعدي على أراضي زراعية درجة الإستعداد القصوى فاقوس محافظ الشرقية مركز ومدينة الزقازيق مركز أولاد صقر

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