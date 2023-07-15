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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكم تمكين وقضية نفقة .. تفاصيل جديدة في واقعة سيدة القاهرة الجديدة

المتهم
المتهم

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، تفاصيل جديدة في إتهام زوج بإطلاق النيران على طليقته والشروع في قتلها أمام مسكن الزوجية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

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تفاصيل إطلاق النيران على سيدة التجمع

إستمعت النيابة العامة في القاهرة، لأقوال نجل المتهم وطليقته، والذي قرر بأن والده دائم التعدي على والدته، وكان يطلب منها مغادرة الشقة حتى بعد أن حصلت على قرار تمكين منها، وقال نجل المجني عليها أمام النيابة، أن والده حضر إلى الشقة وطرق الباب وبيده سلاح ناري، وأنه طلب من والدته عدم فتح باب الشقة، إلا أن قام بإطلاق الأعيرة النارية صوبها مما نتج عنه إصابتها وتركها وفر هاربا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن المتهم يعمل مديرا في إحدى الشركات الخاصة، ومنفصل عن زوجته منذ فترة وأقامت الأخيرة ضده دعوى نفقة وتمكين من مسكن الزوجية، وحصلت على حكم التمكين، كما تبين من التحقيقات، أن المتهم بمجرد علمه برفع طليقته عليه دعوى النفقة قام بالذهاب إلى الشقة مسكن الزوجية، وحاول الدخول وحينما منعته طليقته من ذلك أطلق عليها أعيرة نارية مما نتج عنه إصابتها في الصدر والرقبة.

التحقيقات تكشف مفاجأت في واقعة سيدة التجمع

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة أفاد قيام شخص بإطلاق أعيرة نارية صوب طليقته بمسكن الزوجية في القاهرة الجديدة، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة سيدة بطلقات نارية على يد طليقها وتم نقلها إلى المستشفى.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن نجل المتهم والمجني عليها قام بتصوير الواقعة بهاتفه، حيث تبين محاولة المتهم بالدخول إلى مسكن الزوجة بالقوة، إلا أنها منعته من ذلك فقام بإطلاق أعيرة نارية عليها من سلاح ناري كان بحوزته.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة في القاهرة لإستكمال التحقيقات. 

القاهرة مديرية امن القاهرة أخبار الحوادث التجمع سيدة التجمع

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