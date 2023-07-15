رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بتقديم حزمة مساعدات أمنية وإنسانية لـ أوكرانيا

تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بزيادة المساعدات العسكرية الإنسانية من بلاده لأوكرانيا بعد قمة مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف.

ووصل رئيس كوريا الجنوبية، إلى كييف، اليوم السبت، في زيارة مفاجأة، التقى فيها نظيره فولوديمير زيلينسكي.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أعلن يون سيوك-يول أنه قرر تنفيذ "مبادرة التضامن من أجل السلام الأوكراني" بهدف المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا.

وقال يون في بيان مشترك إنه ناقش سبل التعاون لكتابة تاريخ جديد للأمل خلال اجتماع القمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف.

وأكد أنه أعرب عن خالص تعازيه للمواطنين والشباب الأوكرانيين الذين ضحوا بحياتهم للدفاع عن الحرية ضد الغزو الروسي غير القانوني، ولعائلاتهم، وشعر بالمسؤولية بدرجة كبيرة بصفته أول رئيس لكوريا الجنوبية يزور أوكرانيا في هذا الوقت الخطير.

ولفت إلى أن الوضع الحالي في أوكرانيا يذكره بكوريا الجنوبية قبل 70 عاما، في إشارة إلى تاريخ تغلب كوريا الجنوبية على ندوب الحرب الكورية وتطورها لتصبح دولة مزدهرة.

وأضاف: “إذا كافحنا معا في تضامن قوي بروح أننا إذا أردنا أن نعيش فإننا سنموت، وإذا أردنا أن نموت فإننا سنعيش، فسنكون بالتأكيد قادرين على الدفاع عن الحرية والديمقراطية”، ناقلا عن الرئيس الأوكراني قوله: “ليس لدي الحق في أن أخاف من الموت كرئيس”.

وفيما يتعلق بمبادرة التضامن من أجل السلام الأوكراني، أوضح "يون" خطة التعاون بين البلدين من خلال تقسيمها إلى 3 مجالات، وهي الدعم الأمني والمساعدات الإنسانية ودعم إعادة الإعمار.

وذكر أن الجانبين اتفقا على أهمية "صيغة السلام" التي اقترحها زيلينسكي، وقرر عقد قمة صيغة السلام الناجحة، حيث ستقوم كوريا الجنوبية بدور الوسيط حتى تتمكن الدول النامية الرئيسية من المشاركة في قمة صيغة السلام، والتضامن الحر.

وأضاف أن كوريا الجنوبية ستقدم الإمدادات العسكرية على نطاق أوسع هذا العام، ولكن لم يذكر خطة لتقديم الأسلحة الفتاكة.

وكشف رئيس كوريا الجنوبية أن حكومته ستوفر الإمدادات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الأوكراني بأسرع ما يمكن. وعلى وجه الخصوص، أكد مرارا أن الحكومة الكورية الجنوبية قدمت الإمدادات الإنسانية، مثل معدات الكشف عن الألغام، بسرعة بناء على طلب الرئيس الأوكراني، وتخطط لتقديم المساعدات الإنسانية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي هذا العام.

وقال إن الزعيمين اتفقا على توسيع التعاون بين حكومتهما والشركات لتحديد ودفع المشاريع في البنية التحتية والبناء بسرعة باستخدام تمويل قيمته 100 مليون دولار خصصته كوريا الجنوبية.

من جهة أخرى، شكر زيلينسكي كوريا الجنوبية على مساعداتها الأمنية والإنسانية المستمرة، مضيفًا أنه يأمل في مشاركة كوريا الجنوبية في بناء مركز التعافي في أوكرانيا.