حلم عشاق سامسونج يتحقق .. تسريبات تكشف مفاجأة عن البديل الأرخص لـ Galaxy S23

كشفت تسريبات أن هاتف Galaxy S23 FE القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والنسخة الأرخص من هاتف Galaxy S23 سينطلق بالفعل في الربع الثالث من هذا العام، وذلك بعد انتظار كبير لعشاق ومحبي هواتف الشركة.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy S23 FE يعد أرخص رائد من الشركة لهذا العام، وهو الرائد الشبابي الأرخص والبديل لهاتف هاتف Galaxy S23، كما سيحصل على ترقيات ومواصفات فائقة للغاية.

وفقا للموقع فإن هاتف Galaxy S23 FE سيحصل على معالجين مختلفين في الأسواق العالمية وذلك حسب المنطقة الجغرافية ، الأول سيكون Exynos 2200 من تصنيع شركة سامسونج نفسها، والآخر سيكون Snapdragon 8 Gen 1 من تصنيع شركة كوالكوم الأمريكية.

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy S23 FE ، بشاشة قياس 6.4 بوصة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وطبقة حماية للزجاج من نوع Gorilla Glass 5، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy S23 FE كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر من نوع IMX258 متصلة بكاميرا بعدسة بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب 3x ، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy S23 FE على بطارية كبيرة بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0، مع نظام التشغيل أندرويد 13.

وسيوفر هاتف سامسونج Galaxy S23 FE معالج من نوع Exynos 2200 أو Snapdragon 8 Gen 1 ، كما سيوفر ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 سعة 6 و 8 جيجابايت ، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 بسعة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت.