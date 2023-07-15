عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حلم عشاق سامسونج يتحقق .. تسريبات تكشف مفاجأة عن البديل الأرخص لـ Galaxy S23

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy S23 FE القادم

كشفت تسريبات أن هاتف Galaxy S23 FE القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والنسخة الأرخص من هاتف Galaxy S23 سينطلق بالفعل في الربع الثالث من هذا العام، وذلك بعد انتظار كبير لعشاق ومحبي هواتف الشركة. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy S23 FE يعد أرخص رائد من الشركة لهذا العام، وهو الرائد الشبابي الأرخص والبديل لهاتف  هاتف Galaxy S23، كما سيحصل على ترقيات ومواصفات فائقة للغاية. 

وفقا للموقع فإن هاتف Galaxy S23 FE سيحصل على معالجين مختلفين في الأسواق العالمية وذلك حسب المنطقة الجغرافية ، الأول سيكون Exynos 2200 من تصنيع شركة سامسونج نفسها، والآخر سيكون  Snapdragon 8 Gen 1 من تصنيع شركة كوالكوم الأمريكية. 

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy S23 FE ، بشاشة قياس 6.4 بوصة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وطبقة حماية للزجاج من نوع Gorilla Glass 5،  مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy S23 FE كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر من نوع IMX258  متصلة بكاميرا بعدسة بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب 3x ، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy S23 FE على بطارية كبيرة بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0، مع نظام التشغيل أندرويد 13.

وسيوفر هاتف سامسونج Galaxy S23 FE معالج من نوع Exynos 2200 أو Snapdragon 8 Gen 1 ، كما سيوفر ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 سعة 6 و 8 جيجابايت ، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 بسعة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت. 

هاتف Galaxy S23 FE سامسونج Galaxy S23 FE البديل الأرخص لـ Galaxy S23 هاتف سامسونج Galaxy S23 FE مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S23 FE

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

بعد التويتات المسيئة وأزمة أسامة حسني | تصرّف غير متوقع من ميدو

بعد بلاغ للنائب العام.. نص تويتة ميدو ضد أسامة حسني وجمال جبر

بعد بلاغ النائب العام.. ميدو يحذف التويتات المسيئة لـ أسامة حسني وجبر

يا وجع القلب .. سيارة تدهس محامية أمام المحكمة الإقتصادية في القاهرة|صور

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

ترشيحاتنا

طبق السلاطة بالنوعين دُول هينكّد عليكي| تصريح صادم من ياسمين عز

القدر يكره النفاق.. إيلون ماسك يحذر من إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية

تبدأ بالأهلي | الكشف عن مباريات الموسم الجديد لـ بطولة الدوري السعودي

أحمد موسى: مينفعش الزمالك يقف على لاعب زي إمام عاشور

أحمد موسى : الزمالك مرحش مباراة القمة الخميس اللي فات

في قرية بالغربية | زواج نجم الأهلي .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترسوا.. الوكالة الدولية تعلن الأسبرتام مادة مسرطنة

أحلى من المطاعم | طريقة عمل طاجن مكرونة

أعراض مرض السكر عند الشباب| صعوبة في التنفس أبرزها

طريقة عمل كفتة بالبطاطس.. مذاق لا يقاوم

فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ