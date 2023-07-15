دعاء للحفاظ على الصلاة والانتظام فيها.. ردده ليلا ونهارا

أجاب الشيخ أحمد العوضي ، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية ، عن سؤال يستفسر عن دعاء للحفاظ على الصلاة ، حيث يقول السائل "كيف للشخص أن يحافظ على الصلاة ، وهل هناك دعاء نكثر منه للحفاظ على الصلاة؟

دعاء للحفاظ على الصلاة

وأضاف أمين الفتوى ، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء ، على فيس بوك ، أن الذي يحافظ على الوضوء والصلاة ، هو المؤمن الخاشع ، ولهذا يثني الله تعالى على الخاشعين في صلاتهم والمحافظين عليها وخاصة الفجر والعصر.

واستشهد أمين الفتوى ، بقول الله تعالى (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) وهذا ينطبق على سائر الصلوات، التي فرضت على المسلم ولا ينبغي التهاون في أدائها.

وعن دعاء الحفاظ على الصلاة ، قال الشيخ أحمد العوضي ، إن هذا الأمر يحتاج إلى تعود على إقامة الصلاة وحافظ عليها في أوقاتها ، فإنه يستمر على ذلك طول عمره.

وللمسلم الإكثار من الأذكار والأوراد الواردة في القرآن الكريم ، ومنها:

قوله تعالى (رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ)

اللهم إنا نسألك الهداية و الحفاظ على الصلاة و الثبات يارب.

اللهم اعنا على الصلاة وتقبلها منا يارب ياكريم

ربي هب لي قلبا لا يتكاسل عن صلاتك

يارب ارزقنا الهداية والإخلاص والإحسان والقبول والستر

اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري



دعاء الإنتظام في الصلاة

للمسلم أن يكثر من دعاء "اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" ويجوز ترديد هذا الدعاء سواء في الصلاة أو خارج الصلاة أو على السبحة.

ويجوز الإكثار من الأذكار في اليوم الليلة والصلاة على النبي والاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ، كل هذه الأذكار تزيد المسلم على الإقبال في الصلاة والهم في العبادة.