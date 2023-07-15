بطريقة تجذب القلوب .. آيات من القرآن الكريم للقاريء أحمد زكي فوزي .. فيديو

حل القاريء الشاب أحمد زكى ، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، وقدم خلال الندوة، آيات بينات من القرآن الكريم بصوت رائع .

أتم القاريء أحمد زكي حفظ القرآن الكريم وعمره 11عاما، ثم التحق بمعهد القراءات بدمنهور ودرس فيه التجويد والقراءات العشر الصغرى والكبرى، وقرأ القرآن الكريم بقراءاته ورواياته العشر بسند متصل عن-(النبي صلى الله عليه وسلم) على مشايخ كبار وعلماء أجلاء .

حصل القاريء على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى شهادة عالية القراءات الأزهرية بمعهد القراءات في عام 2022 ، وشارك في العديد من المسابقات منها مسابقة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف وحصل فيها على المركز الأول وتم تكريمه فيها من رئيس جامعة الأزهر السابق الدكتور محمد المحرصاوى.

وشارك في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الدينى وحصل فيها على المركز الثاني على مستوى المسابقة المحلية، وتم تكريمه فيها من اللواء أركان حرب عادل الغضبان.