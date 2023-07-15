30 ألف جنيه .. تفاصيل حفل رامي عياش في الساحل الشمالي

يستعد المطرب رامي عياش لإحياء حفل غنائي يوم 21 من شهر يوليو الجاري بالساحل الشمالي.



وبدأت الشركة المنظمة للحفل فى الترويج له عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام، كما طرحت منذ قليل تذاكر الحفل عبر أحد المواقع المتخصصة بفئات مختلفة.

أسعار تذاكر حفل رامي عياش



وجاءت أسعار تذاكر حفل المطرب رامي عياش بثلاث فئات مختلفة الفئة الأولى وسعرها 1000 جنيه للفرد بينما الفئة الثانية تصل سعرها لـ2000 جنيه للفرد أما الثالثة والأخيرة فيل سعرها لـ30000 جنيه وهي عبارة عن طاولة لـ10 أفراد أي سعر الفرد 3000 جنيه.





أحدث حفلات رامي عياش

أحيا البوب ستار رامي عياش، حفلا على مسرح التريانو العريق في باريس، ولم يكن عاديا، ليس فقط بامتلاء مدرجات المسرح التي تتسع لأكثر من ألف شخص، بحضور شخصيات فنية وديبلوماسية عربية وفرنسيةـ، وإنما شاء رامي أن يأخذنا معه بصوته وأغانيه إلى الماضي، ليعيد إحياء موسيقى الزمن الجميل، والفن الأوركسترالي إلى الحاضر ولكن على طريقته الخاصة.

هذا الحفل من إنتاج أوركسترا مزيكا وبمشاركة شركة ريان & مارس، حيث قدم البوب ستار رامي عياش ١٥ أغنية من أجمل أغانيه، بتوزيع أوركسترالي جديد، بقيادة الدكتورة د. أمل القرمازي.. واللافت أن الحضور كان من جنسيات عربية مختلفة ممثلة بالجالية العربية بباريس مع حضور فرنسي كبير.