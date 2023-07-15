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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيري يكشف لـ"صدى البلد" حقيقة انهيار الهرم

هرم دهشور
هرم دهشور

شهدت الساعات الماضية عبر صفحات السوشيال ميديا انتشار صورة هرم دهشور معنونة بـ "هرم الجيزة بيفرط مننا " ، ليكون حديث الساعة التى طرح تساؤلات كثيرة .


وفى إطار ذلك تواصل "صدى البلد" مع الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار ، ليكشف حقيقة انهيار هرم دهشور من عدمه والتى ينتظر معرفتها القراء .

قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار ، غن منطقة دهشور تقع في الجزء الجنوبي من جبانة منف ، عاصمة مصر القديمة والتى أقيمت أهرامات ملوك الدولة القديمة والوسطى على هذا التل.

حقيقة انهيار الهرم

كشف وزيري في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن هرم دهشور لا يوجد به أي انهيارات وانه بحالة جيدة ويخضغ للصيانة والإشراف الكامل من قبل المجلس الأعلى للآثار ومفتشيه وأثرييه و مرمميه ، لافتا أننا حراس تاريخ مصر وحضارتها .

نفي وزيري ما تردد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كليا حول أي انهيار في هرم دهشور ، قائلا : حسبني الله ونعم الوكيل في مروجي الشائعات ، واصفا أن جميع المناطق الآثرية في مصر تتم متابعتها بشكل دقيق وأى ملحوظة يتم التعامل معها دون تردد.

هرم دهشور وزيري الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار انهيار الهرم

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