وزيري يكشف لـ"صدى البلد" حقيقة انهيار الهرم

شهدت الساعات الماضية عبر صفحات السوشيال ميديا انتشار صورة هرم دهشور معنونة بـ "هرم الجيزة بيفرط مننا " ، ليكون حديث الساعة التى طرح تساؤلات كثيرة .



وفى إطار ذلك تواصل "صدى البلد" مع الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار ، ليكشف حقيقة انهيار هرم دهشور من عدمه والتى ينتظر معرفتها القراء .

قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار ، غن منطقة دهشور تقع في الجزء الجنوبي من جبانة منف ، عاصمة مصر القديمة والتى أقيمت أهرامات ملوك الدولة القديمة والوسطى على هذا التل.

حقيقة انهيار الهرم

كشف وزيري في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن هرم دهشور لا يوجد به أي انهيارات وانه بحالة جيدة ويخضغ للصيانة والإشراف الكامل من قبل المجلس الأعلى للآثار ومفتشيه وأثرييه و مرمميه ، لافتا أننا حراس تاريخ مصر وحضارتها .

نفي وزيري ما تردد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كليا حول أي انهيار في هرم دهشور ، قائلا : حسبني الله ونعم الوكيل في مروجي الشائعات ، واصفا أن جميع المناطق الآثرية في مصر تتم متابعتها بشكل دقيق وأى ملحوظة يتم التعامل معها دون تردد.