قاطرة التنمية .. المنشآت السياحية: 70 صناعة تخدم على القطاع

أكد علي كامل منصور عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن السياحة هي قاطرة التنمية في مصر .

قال علي كامل في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حوالي 70 صناعة تخدم قطاع الصناعة في مصر بشكل مباشر وغير مباشر ".

أضاف علي كامل منصور :" صناعة السياحة توازي دخل قناة السويس حال الاهتمام بها بشكل أكبر".

وتابع علي كامل منصور :" نأمل أن يتم تدريس مفهوم السياحة في المدارس والتأكيد على أنها دخل قومي للدولة المصرية ".

وأكمل علي كامل منصور :" نحتاج إلى أن نتكاتف سويا من أجل زيادة إيرادات السياحة"، مضيفا:" لابد من تواجد مصداقية في التعامل مع السائح، والعام الحالي لدينا زيادة في أعداد السائحين القادمين إلي مصر".