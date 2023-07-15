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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء إختبارات وإنتقاء الناشئين في "المصارعة" بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية

اختبارات للمصارعه
اختبارات للمصارعه

أجريت   بالدقهلية عملية إكتشاف وإنتقاء أبطال للمشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي في لعبة " المصارعة "، مواليد من 2011/01/01 إلى 2013/12/31، وذلك بقاعة المصارعة بمقر نادى دكرنس الرياضى التابع لإدارة شباب دكرنس، بمشاركة عدد 90 من الناشئين.

جاء ذلك في إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة، برعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  بضرورة الاهتمام بالنشء والشباب واكتشاف المواهب الرياضية، فى مختلف الألعاب الرياضية، فى جميع محافظات الجمهورية، ليكونوا النواة الأولى في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

بحضور الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و محمد رمضان مدير عام الرياضة، و مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، ولجنة من وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الكابتن جون محفوظ لبيب، والكابتن أحمد صادق، وممثلي الإتحاد المصرى للمصارعة الدكتور فرج عبدالرازق، والدكتور نبيل الشوربجى. والكابتن عبد اللطيف منيع لاعب منتخب مصر وبطل العالم في لعبة المصارعة.

كما حضر إجراء عملية الإختبارات ممثلى الإدارة العامة للرياضة بالمديرية، محمد الطنايحي، السعيد فتحى،  صباح على، و خالد المنسى رئيس قسم التربية الرياضية بدكرنس.


وتمت عمل الإختبارات التالية وهي:-
الإختبار البدنى عبارة عن 《 إختبار مشى أو جرى 400 م - عدو 30 م - جرى ارتدادى - وثب طويل - كرة طبية 1 ك  - بطن 30 ث》والاختبار التخصصى《المسافة الأفقية للكوبرى - دفع الزميل》اما الإختبار النفسى 《إختبار شبكة التركيز - إختبار نشاط العمليات العصبية 》.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يعد أحد المشروعات القومية الواعدة في الألعاب الرياضية، وذلك ما أكد عليه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وصرح أيضاً أن المشروع يتم تنفيذه على مستوى محافظات الجمهورية، لاكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع الألعاب الرياضية، تمهيداً لتأهيلهم وإعدادهم لمختلف البطولات في مراحل المشروع المتمثلة في مرحلتي الناشئين والواعدين وصولاً لمرحلة البطل وتقديمهم للأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية.

يأتي ذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و محمد رمضان مدير عام الرياضة، وتنفيذ ومتابعة مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي بمحافظة الدقهلية وزير الشباب

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