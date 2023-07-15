مات في حضني.. كريم أبو زيد يتحدث لأول مرة عن وفاة شقيقه

ظهر الفنان كريم أبو زيد، لأول مرة بعد قضاء أيام من الحزن الشديد على وفاة شقيقه الموسيقار أشرف أبو زيد، والذي رحل عن عالمنا فجأة الأيام الماضية.

وقال كريم أبو زيد، خلال لقاءه مع رؤيا مصر، موت شقيقي كان مفاجأة للجميع وهو كان مريض منذ فترة وربنا شفاه وبعدها بأيام حدث قضاء الله



وتابع كريم أبو زيد، موت أخويا كان موقف مؤثر جداً بالنسبالي لإنه توفي في حضني وهو شريك عمري وكفاحي في المزيكا الله يرحمه ويعفو عنه ويدخله الجنة".

وتحدث كريم أبو زيد، عن عزاء شقيقه، بشكر كل من حضر وفوجئت بكم الحب لأشرف أخويا وناس كثيرة لم اتوقع ان يحضروا ولكن حضروا بشكر الجميع".

وأضاف كريم، "أشرف أخويا كان هو السبب الرئيس في دخولي لعالم المزيكا أتولدت وهو يلعب أمامي المزيكا وتشبعت منها بسببه".



كريم ابو زيد:



انتهي المطرب كريم ابو زيد من تسجيل اغنية جديدة تطرح خلال الايام القادمة وذلك بعد طرحه اغنية اشاعات

وقال في تصريحات ل"صدى البلد": هناك خطة لطرح اغنية سينجل كل فترة، والأغنية الجديدة تحمل اسم

عيشلك يومين من كلمات احمد حسن راؤول وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري انتاج الاء لاشين، وقد بذلنا فيها مجهود كبير واتمنى ان تنال اعجاب الجمهور.



وكان قد طرح أحدث أغنياته إشاعات، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية.

كشف كريم أبو زيد عن البوستر الدعائى لأغنيته من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، مؤكدا أن الأغنية سوف تطرح فى تمام الساعة السادسة مساء.