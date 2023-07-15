غنى «الأطلال» لكوكب الشرق.. عبد الباسط حمودة يتألق على مسرح ساقية الصاوي

يحيى حاليا المطرب عبد الباسط حمودة حفلا غنائيا على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي وسط حضور كبير من جمهوره.



وقدم عبد الباسط حتى الآن مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها أغنية سطلانة والجو هادى خالص ويعجبني كلك بالإضافة إلى مقطع من أغنية الأطلال لكوكب الشرق أم كلثوم وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معه بشكل كبير.



أسعار تذاكر حفل عبد الباسط حمودة

وتم طرح التذاكر بـ 6 فئات:

الأولى بسعر 320 جنيها

الفئة الثانية 360 جنيها

الفئة الثالثة 400 جنيه

الفئة الرابعة 440 جنيها

الفئة الخامسة 480 جنيها

الفئة السادسة 520 جنيها

وشهدت أسعار الحفل انتقادات واسعة من قبل عدد كبير من جمهور ومحبى عبد الباسط حمودة.

عبد الباسط يغني أغنية مرعي البريمو

انتهى المطرب عبد الباسط حمودة من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم محمد هنيدي الجديد مرعي البريمو، والمفترض عرضه فى السينمات يوم 2 من شهر أغسطس القادم.



ويشارك الفنان محمد هنيدي فى غناء الأغنية بجانب عبد الباسط حمودة، وتم تسجيلها على مدار يومين داخل أحد استديوهات الصوت الخاصة.



الحفل القادم فى ساقية عبد المنعم الصاوي

ويستعد المطرب مسلم لإحياء حفل غنائي يوم 20 يوليو الجارى على مسرح ساقية الصاوى فى تمام الثامنة مساءً، كما تم طرح تذاكر حفل مسلم بسعر موحد 250 جنيهًا.

طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو أغنيته "سابوك فى البيت" وهى الأغنية الثالثة، من ألبومه الجديد والأغنية درامية اجتماعية، يهديها إلى روح والده.