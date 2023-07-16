تاسوعاء وعاشوراء.. أفضل الكلمات والأدعية في هذه المناسبة العظيمة

يوم تاسوعاء وعاشوراء من نعم الله -تعالى- على عباده أن جعل لهم مواسماً للطاعات، والعبادات، والخيرات؛ لزيادة أجور المؤمنين وحسناتهم، والتكفير عن السيئات والخطايا والذنوب، ولكي ترتفع درجات العباد في الحياة الآخرة، ومن تلك المواسم يومى تاسوعاء وعاشوراء في شهر محّرم؛ وهو الشهر الأول من السنة الهجرية، وبذلك فإنّ العبد المسلم يستقبل العام الهجري الجديد بالطاعات التي تقرّبه من الله تعالى، واتباع أوامره، والتوبة والإنابة إلى الله عزّ وجلّ، أدعية تاسوعاء وعاشوراء كثيرة وعلينا الإكثار منها أثناء الإفطار ، خاصة وأن صيام تاسوعا وعاشوراء سنة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم .



ونقول في أدعية تاسوعاء وعاشوراء رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ.

اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار.

رَ‌بِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّ‌يَّتِي رَ‌بَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ.

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.

رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا.

اللّهم إنّي أسألك عيشةً نقية، وميتة سويَّة، ومردّاً غير مُخزٍ ولا فاضح.

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً.

اللهم إنَّكَ عفوٌ تُحبُّ العفوَ فاعفُ عنا.

صيام تاسوعاء وعاشوراء

فضل صيام تاسوعاء وعاشوراء قد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يَحرص على صيام يوم عاشوراء وقال ولو احياني الله العام القادم سأصوم تاسوعاء حتى يخالف اليهود في هذا الامر لأن اليهود كانوا يصومون عاشواء اليوم الذي نجى فيه الله عز وجل سيدنا موسي من فرعون ؛ لِما له من مكانة عظيمة عند الله، فعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: ما رَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَومٍ فَضَّلَهُ علَى غيرِهِ إلَّا هذا اليَومَ؛ يوم عاشوراء ، وهذا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ وحريٌّ أن يحرص المسلم على صيام هذا اليوم المبارك؛ اقتداءً بهدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولينال مغفرة الله وفضله

دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

اللهم إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ،وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ.

اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمْني، إنك أنت الغفورُ الرحيم

دعاء يوم عاشوراء اللّهم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البرَصِ، وَالجنُونِ، والجُذَامِ، وسّيءِ الأَسقامِ.

اللّهم إنّي اسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.

اللّهم اجعل أوسع رزقك عليَّ عند كبر سني، وانقطاع عمري.

اللّهم قِني شرَّ نفسي، واعزم لي على أرشد أمري، اللّهم اغفر لي ما أسررت، وما أعلنت، وما أخطأت، وما عمدت، وما علمت، وما جهلت.

اللّهم أصلح حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي.

اللَّهم اغفِرْ لي، وَارحمني، واهْدِني، وعافِني، وارزقني.. اللّهم إنّي أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات.

اللّهم إنّي أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

أفضل أدعية تاسوعاء وعاشوراء

أفضل أدعية تاسوعاء وعاشوراء يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرّمٍ من العام الهجري، وسمّي بذلك؛ لأنّه اليوم العاشر من الشهر، كما أنّ اليوم التاسع يطلق عليه يوم تاسوعاء واختلف بعض العلماء في تحديد يوم عاشوراء فذهب بعضهم إلى أنّه اليوم التاسع من شهر محرّم، إلّا أنّ جمهور العلماء ذهبوا إلى القول بأنّه اليوم العاشر من شهر محرّمٍ ومن الجدير بالذكر أنّ يوم عاشوراء له أجراً عظيماً من الله تعالى، وفيما يلي أفضل أدعية تاسوعاء وعاشوراء .

أفضل أدعية تاسوعاء وعاشوراء اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من غلبةِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ العدِّو، وشماتَةِ الأعداءِ.

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد.

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

و من الأدعية المستحبة والتى يمكن الدعاء بها حتى يوم عاشوراء : اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من غلبةِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ العدِّو، وشماتَةِ الأعداءِ. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

اللهم صلِّ علي سيدنا محمد وعلى آله، كما لا نهايه لكمالك وعدد كماله ، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد، اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، وسلم ورضي الله عن الصحابه أجمعين.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد علمك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد حلمك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد جودك وفضلك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد أمرك ونهيك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد قضائك وقدرك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد مننك وهباتك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد كرمك وإحسانك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد معروفك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد أسمائك وصفاتك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد توفيقك لعبادك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد عفوك وغفرانك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد رضاك لمن قام بحقك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد عذابك لمن أشرك بك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد ما نفذت به قدرتك وتعلقت به مشيئتك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد حمايتك لمن احتمى بك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد رعايتك لمن رعته عينك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد غيرتك لانتهاك حرماتك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد إحاطتك بجميع الأشياء، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد ما صلى عليه الملا، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاة لا تعد ولا تحصى ولا انقطاع لها ولا منتهى.