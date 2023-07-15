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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير بيئي يعلق على موجة الحرارة: اللي بيحصل ثمن الثورة الصناعية

صدى البلد

علق  مجدي علام  الخبير البيئي على الموجة الحارة التي تضرب بقاع العالم ومنها المنطقة العربية قائلا:" نتيجة ظاهرة تسخين الارض بسبب حرق الوقود والفحم على مدار 500 سنة".

 

وخلال  مداخلة  مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة  “ON”، :"بإختصار إحنا بنولع  في الكرة الأرضية وعلى مدار هذه السنوات عملنا حاجة اسمها تسخين سطح الكرة الأرضية نتحدث عن درجة حرارة الارض كانت 16.8  في يوليو  2016 ووصلت إلى 17.2  الان والمفروض الفروق دي تحصل كل 100 عام ومش معقول الفرق ده يحصل في عامين".


المستويات القياسية 

وأضاف: أن مع هذه المستويات القياسية تزداد درجة حموضة المياه والمحيطات التي كانت تعتبر برادة لهذه الحرارة.

 

واستطرد  قائلا: "حسابتنا في المناخ وتأثرات التغيرات بتبقى كل 100 سنة وكانت في هذا الوقت 0.9 ووفقاً للحسابات   بحلول عام  2050 مش هتعدي  1.5 درجة رغم أن  أخر تقرير في قمة المناخ هنوصل 2.5 درجة مؤية وفقاً لهذه المعدلات   وإذا وصلنا لهذا الرقم بحلول 2050  مش هنقدر نعمل حاجة".

الثورة الصناعية الأرض الكرة الأرضية الموجة الحارة برنامج كلمة أخيرة تسخين سطح الكرة

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