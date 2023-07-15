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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ كبد : مادة أسبارتام المستخدمة فى المشروبات الغازية آمنة وغير مسرطنة

صدى البلد

طمأن الدكتور أشرف استاذ الكبد والجهاز الهضمى ، المواطنين الذين يستخدمون المشروبات التى تحتوى على مادة "الاسبارتام"، قائلا:" آمنة وغير مسرطنة".

وأضاف أشرف عمرو، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن مادة الاسبارتام،هى بديل للسكر، وتستخدم فى بعض المشوربات مثل الحاجة الساقعة.

مادة الاسبارتام

وتابع  استاذ الكبد والجهاز الهضمى: أن كافة المعلومات تؤكد أن مادة الاسبارتام آمنه حتى لو تم استخدامها يوميا.

أوضح  استاذ الكبد والجهاز الهضمى قائلا:" الشخص اللى بيشرب حوالى 15 كانز حاجة ساقعة تحتوى على الاسبارتام لن تسبب له ضررا".
 

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