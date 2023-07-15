بعد تحذيرات الصحة العالمية بشأن تسبب الأسبارتام في السرطان.. ما هى بدائله

صرحت منظمة الصحة العالمية، بأن مادة (اسبارتام) المستخدمة في الصودا لتحلية مشروبات المياه الغازية هي مادة مسرطنة.

مخاطر الإفراط في إستهلاك المحليات الصناعية وبدائلها

وأفادت المنظمة بأن مادة اسبارتام، تعتبر آمنة للأشخاص الذين استهلكوها ضمن الحد اليومي الموصى به، وفقا لما جاء في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وأفادت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، وهي هيئة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، بأن هناك صلة بين مادة الاسبارتام والإصابة بنوع من سرطان الكبد، وهو سرطان الخلايا الكبدية.

وقامت الوكالة بمراجعة ثلاث دراسات بشرية علمية كبيرة أجريت في الولايات المتحدة وأوروبا، لمعرفة مخاطر المشروبات المحلاة صناعياً.

مخاطر الإفراط في إستهلاك المحليات الصناعية وبدائلها

وتستخدم مادة الاسبارتام بكثرة في العديد من المشروبات الغازية كبديل للسكر، مما يجعل المشروبات الغازية أكبر مصدر يتعرض من خلاله الإنسان للاسبارتام.

وهناك العديد من البدائل لمادة الأسبارتام، وهي : العسل الأبيض، السكر الأبيض، السكر البني وهذه هي المحليات الطبيعية و الصحية.