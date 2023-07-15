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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط سيارة بوتاجاز من أعلى معدية فى مياه النيل ببنى سويف

صدى البلد

سقطت سيارة محملة باسطوانات البوتاجاز فى مياه نهر النيل مع أعلى معدية داخل مجرى النهر أمام قرية الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف دون وقوع إصابات حتى الآن .

وتلقت غرفة عمليات محافظة بنى سويف بلاغاً بسقوط سيارة محملة باسطوانات البوتاجاز فى مياه نهر النيل من أعلى معدية أمام قرية الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى.

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن إلى موقع البلاغ تنفيذاً  لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، فيما انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف الى موقع البلاغ .

من جانبها انتقلت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بنى سويف الى موقع البلاغ .

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