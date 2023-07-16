محامى الأهلي: مرتضى منصور تقدم بأكثر من 500 بلاغ ضد النادي

كشف محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى، عدد البلاغات التى قدمها المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ضد النادى الأهلى.

وأوضح، محمد عثمان، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “ام بى سي مصر”، أن رئيس نادى الزمالك قدم ضد النادى الأهلى ورموزه أكثر من 500 بلاغ، جميعها تم حفظها.

احمد حسام ميدو

وكان قال محمد عثمان أن احمد حسام ميدو هاجم، الكابتن أسامة حسنى، وجمال جبر واتمهما بانتمائهما إلى جماعة الاخوان الإرهابية.

وأكد المستشار القانوني للنادي الأهلي قائلا:" ما فعله ميدو جريمة قذف تستحق العقاب، لأنه جماعة الإخوان مدرجة على أنها جماعة إرهابية".

استغربت

وأوضح المستشار القانونى للنادى الأهلى قائلا:" استغربت ما كتبه ميدو، لانه ليس اسلوبه ولكن هناك شخص آخر كتب ذلك الامر".

وتابع المستشار القانونى للنادى الأهلى:" أن ما كتبه ميدو كلام هراء لا يستحق الرد وتم التقدم ببلاغ ضد ميدو ولكن أى رد فعل من ميدو لترضية أسامة حسنى، والكابتن جمال جبر سيتم تسوية الامر".