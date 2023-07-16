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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ترقبوا رابط نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التعليم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها سوف تنشر قريبا نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع المواد على موقعها الرسمي على الانترنت.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تعمدت عدم نشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع المواد على موقعها الرسمي على الانترنت أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم وعدم تشتتهم.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه يمكن ترقب ظهور  نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع المواد على موقعها الرسمي على الانترنت على رابط بوابة التعليم الالكتروني من خلال الضغط على : https://moe.gov.eg/elearningenterypage/e-learning/ 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن أيضا ترقب ظهور نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع المواد على موقعها الرسمي على الانترنت على رابط بوابة مركز المعلومات من خلال اضغط على : https://emis.gov.eg/ 

مراجعة  نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023  قبل التصحيح 

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2022 في تصريحات سابقة له ،   أنه من أهم ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023 ، هو مراجعة  نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023  قبل تصحيح كل مادة ، على أن يتولى مراجعة  نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023  لجنة مكونة من ١٠ خبراء متخصصين فى كل مادة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لأعضاء لجنة الخبراء الذين يتولوا مراجعة  نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023  ، فيتم ترشيحهم من جانب مستشار المادة ، ولا يتم التصحيح إلا بعد إقرار الخبراء لـ  نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

من المقرر ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على رابط  نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد اسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

كما يمكن ترقب ظهور  نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/ 

ويظهر  نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس أيضا على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك https://www.facebook.com/egypt.moe 

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