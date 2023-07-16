خبير استراتيجي: بيان آبي أحمد تغير حقيقي في سياسة إثيوبيا

علق العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على بيان رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد حول أزمة سد النهضة، واصفاً إياه بالنجاح الكبير في كفاح مصري استخدمت فيه كافة الوسائل والأسلحة الدبلوماسية وهو نجاح يحسب للدبلوماسية المصرية والدبلوماسية الرئاسية على وجه الخصوص.

وأضاف في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة “ON” الدبلوماسية المصرية مرت بمراحل عديدة وكون لعبة السياسة والمفاوضات ماراثون طويل وصعب فإن مصر استخدمت كل الوسائل والأسلحة، وكان هناك وساطة أمريكية كادت تبلور لحل شامل وإتفاقية كاملة تحقق مطالب الاطراف الثلاثة، ولكن حينها لم تكن هناك إرادة إثيوبية ولجأت مصر إلى منصة مجلس الامن والاتحاد الافريقي.

ملف المياه



ولفت إلى أن البيان يتحدث عن تشاركية إدارة ملف المياه وتطبيق قوانين واتفاقات الأنهار الدولية وهو طرح مصري طالما كان حاضراً في كافة المناسبات يرتئي أن مصر ليست ضد التنمية، ولكن تطلب أموراً انضباطية ولا تضر بمصالح دول المصب بل ولدينا رؤية أن تكون مثل هذه المشروعات القومية لخدمة دول حوض النيل، والدليل أن مصر ساهمت في بناء سد تنزانيا.



واصفاً أن بيان رئيس الوزراء الإثيوبي هو بيان روح جيدة تعتبر لبنة لبدء المفاوضات وأن الثلاث سنوات القادمة وهي بمثابة اختبار لجدية البيانات