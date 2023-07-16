فهمتني غلط.. رامي صبري يعتذر لـ محمد رحيم

حرص المطرب رامي صبري على الاعتذار للملحن محمد رحيم، بعد تصريحاته الأخيرة التي اتهم فيها رحيم بمهاجمته للأعمال الناجحة وأنه حاقد من نجاح عمرو مصطفى في أغنية "بشرة خير" التي قدمها مع النجم الإماراتي حسين الجسمي.

وكتب "صبري" في تعليق على الفيديو الذي نشره رحيم ليثبت فيه انتهاك رامي للعديد من ألحانه منذ سنوات، وكتب: «وأنا كمان بحبك وانت عارف ولو كان خاني التعبير فأنا بعتذرلك قدام الناس أنك فهمتني غلط وأنا مقدرش أزعلك ابدا».

وتابع: «موضوع الشبه في الأغاني أنت عارف أن الموسيقي في العالم سبع نغمات وكلنا بندور حولهم، ولو مسكنا مين شبه مين هانطلع تقريبا معظم الأغاني شبه بعض وده شي طبيعي وبيحصل توارد الأفكار، مره تانية رحيم ملحن وفنان كبير جدا احترمه وأقدره وزعلك فوق راسي».

رامي صبري ومحمد رحيم :

وما لفت انتباه جميع المتابعين أن الفنان محمد رحيم قام بتجاهل اعتذار الفنان رامي صبري ولم يرد على تعليقه الذي اعتذر من خلاله على الفيديو، مما أثار بعض الجدل بين متابعيهم.



من ناحية أخرى، يواصل المطرب رامي صبري، حصد نجاحات أغنيته الجديد "ملك الفرفشة"، وهي أول أغانيه لصيف 2023.

ونشر رامي صبري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو وهو يغني "ملك الفرفشة" علي يخت في وسط البحر