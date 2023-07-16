في ذكرى ميلاد يوسف شعبان .. تعرف على آخر أعماله وسبب وفاته

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل يوسف شعبان ؛ والذي قدم أعمالا مميزة في السينما والدراما، ونرصد في ذكرى ميلاده أبرز محطاته :

ولد يوسف شعبان في حي شبرا بالقاهرة، ووالده مصمم إعلانات مشهور في شركة (إيجبشان جازيت)، تلقى تعليمه الأساسي في مدرسة الإسماعيلية والتعليم الثانوي في مدرسة التوفيقية الثانوية، بسبب تفوقه في مادة الرسم قرر الانتساب في كلية الفنون الجميلة ولكن عائلته رفضت بشدة وخيرته بين كلية البوليس (ليلتحق بأبناء أخواله) أو الكلية الحربية (ليلتحق بأبناء أعمامه) أو كلية الحقوق، ونتيجة للضغط الشديد عليه قرر الالتحاق بالكلية الحربية ولكن في اختبار الهيئة أسقط نفسه فرفضوا انضمامه ولكن عائلته علمت بما دبره فأجبرته على الانضمام لكلية الحقوق في جامعة عين شمس.

•تزوج من الفنانة ليلى طاهر عام 1963 والذي استمر أربع سنوات فقط وحدث خلالها الطلاق ثلاث مرات مما أدى إلى الانفصال النهائي بينما ظل الحب والاحترام تسود العلاقة بينهما.



•تزوج من نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول أخت الملك فاروق وأنجب منها ابنته سيناء.



•وآخر زيجاته كانت إيمان خالد الشريعان ، وهي سيدة كويتية وأنجب منها ابنته زينب وابنه مراد المقيمين حاليًا بدولة الكويت.

بدأ مسيرته السينمائية والإحترافية سنة 1958 في فيلم سهم الله (فيلم)، ثم توالت أعماله السينمائية التي جاوزت 133 فيلمًا سينمائيا.

•في فترة السبعينات قدم شخصية مثيرة للجدل في الفيلم حمام الملاطيلي، حيث أدى دور الرجل الشاذ، وعلى الرغم من اللغط الذي دار في مصر وخارجها فقد حصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية وتقرر تدريس دوره في هذا الفيلم في "معهد السينما" وأكاديمية الفنون.

•في سنة 1995 قرر الابتعاد عن المجال السينمائي والاكتفاء بتمثيل مسلسل واحد أو اثنين في السنة للتركيز في مهمته الجديدة كنقيب للممثلين.

•بدأت مسيرة أعماله التلفزيونية منذ عام 1963 وقدم أكثر من 130 مسلسلا أبرزها العائلة والناس والشهد والدموع والوتد وعيلة الدوغري ولحظة ضعف ورأفت الهجان وتألق به بشكل بارع في أداءه لشخصية محسن ممتاز المكان المقصود وأعمال رجال والتوأم وضد التيار وأميرة في عابدين وامرأة من زمن الحب والضوء الشارد والمال والبنون .

•قدم يوسف شعبان مسلسلا غريبا أبدع فيه باختلاف اللهجة المصرية وهو المسلسل الأردني وضحا وابن عجلان والذي اعتبر الأكثر مشاهدة في دول الخليج والأردن وسوريا في حينه.

•بدأ مسيرته المسرحية بالمسرحية التلفزيونية (الطريق المسدود) وهي من إخراج الفنان نور الدمرداش ثم قدم عدة مسرحيات أهمها (شيء في صدري) و (أرض النفاق).

اعتزال الفنان يوسف شعبان:



في يوم 28 يوليو 2017 أعلن يوسف شعبان اعتزاله الفن بعد أن شارك في بطولة أكثر من 250 عملاً فنياً، ليأتي في الدراما من جديد في مسلسل ملوك الجدعنة والذي توفي فيه اثناء عرض المسلسل .

وفاة يوسف شعبان :

توفي في 28 فبراير 2021 ميلاديًّا، الموافق 16 رجب 1442 هجريًّا، عن عمر ناهز 90 عامًا، متأثرا بإصابته بمرض فيروس كورونا بمستشفى العجوزة بحي العجوزة بالجيزة.