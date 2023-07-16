فرج عامر يكشف سر صمود سموحة هذا الموسم في الدوري الممتاز

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة بفريقة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب فرج عامر : صمود سموحة هذا الموسم في الدوري الممتاز والوصول الي منتصف ترتيب فرق الدوري العام ( المركز التاسع ليس انجاز ولكنة اعجاز ، لان فريق سموحة الذي بدء الموسم الماضي والذي كلف خزينة نادي سموحة ١٥٠ مليون جنية بالاضافة الي تجريد الفريق من نجومة كان فريق حتما سيكون اول الهابطين ولولا دعم الفريق بمالك باعيو وميسي ومغربي وطبعا حسام حسن لكنا مع الهابطين للاسف

و تابع : الحمد للة لم تكن المشكلة في كرة القدم فقط المشكلة كانت في كا جنبات النادي في السنة الماضية ، الحمد للة تحاوزنا المحن والصعوبات واعدنا الانضباط والهدوء والاستقرار لنادي سموحة ومنعنا الكثير والكثير من الكوارث ، شكرا لاعضاء سموحة والحمد للة رب العالمين.

وأعرب المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز بهدف تظيف لمحمود حليمو .

وقال محمد فرج عامر في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " سعيد بالفوز الذي حققه سموحة على المصري في نهاية مشوار الفريق بالدوري ، لكن بشكل عام لست راضياً عن ترتيب الفريق هذا الموسم ، وسنظهر بشكل مختلف تماماً الموسم المقبل مع التدعيمات الجديدة ".

وأضاف : " لن نمدد إعارة زياد طارق من النادي الأهلي ، رغم كونه لاعب مميز لكن الظروف لم تساعده على التأقلم في سموحة ، كما سنحصل على مقابل مادي كبير بعد الإتفاق على بيع لاعب الوسط البنيني "دوكو دودو" .