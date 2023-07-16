أحمد السبكي: تامر حسني حبيبي وتصريحاتي عنه مفبركة

أكد المنتج أحمد السبكي في تصريحات صحفية، أن فيديو هجومه على الفنان تامر حسني مفبرك.

وقال أحمد السبكي: "الفيديو مفبرك ومعمول برة مصر وأنا معملتش لقاءات ومعرفش المذيع دا".

وتحدث السبكي عن علاقته الجيدة بـ تامر حسني قائلا: "تامر حبيبي وابني وابننا وابن مصر مينفعش أغلط فيه وأقول عليه كدا وكل الناس كلمتني عشان التصريح دا وأتمنى العمل معه".



مستر إكس:

ويعرض حاليا للمنتج أحمد السبكي فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد .

ويقوم فهمي وأبطال الفيلم بعقد جولة في دول السعودية ودبي والكويت وعمان والبحرين .



إيرادات مستر اكس :

اقتربت إيرادات فيلم "مستر إكس"، من تحقيق 18 مليون جنيه، بعد أسبوعين من طرحه بدور العرض السينمائي، ضمن سباق أفلام عيد الأضحى.

أحداث فليم مستر إكس

وتدور قصة الفيلم حول قيام أحمد فهمي بطل العمل بحل أزمات بعض الرجال الذين يعانون من مشاكل أسرية ويريدون الطلاق، وذلك من خلال شركة يعمل بها مع هنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم "مستر أكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، والعمل قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذى يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكى يطلقون زوجاتهم، وفى نفس الوقت المحافظة على حقوقهم.