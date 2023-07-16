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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لعبت 3 دقائق. محمود عبد الحكيم يروي كواليس انضمامه للأهلي.. فيديو

صدى البلد

قال محمود عبد الحكيم، لاعب فريق المصري البورسعيدي السابق، إنه لعب في صفوف النادي الأهلي تحت مرحلة الناشئين لمدة خمس سنوات.

وأضاف محمود عبد الحكيم خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه نجح في اختبارات النادي الأهلي بعد ثلاث دقائق من الاختبار الذي تم إجرائه داخل أرضية الملعب.

وتابع عبد الحكيم تصريحاته، أن النادي الأهلي يستحق التتويج بطولة الدوري هذا الموسم، مؤكداً أن لاعبي الأهلي حسموا اللقب مبكراً قبل نهاية البطولة قائلاً: «كنت أتمنى أن تكون المنافسة على الدوري حتى الأسابيع الأخيرة، ولكن الأهلي فاز بالدوري مبكرا».

وأشار عبد الحكيم إلى أن تجربة نادي بيراميدز في مصر ناجحة، مؤكداً أن النادي يمتلك أفضل لاعبين في الدوري المصري، وزاحم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في المنافسة على البطولات.

وعن أداء المصري البورسعيدي هذا الموسم قال عبد الحكيم، «المصري البورسعيدي قدم موسما مميزا، ونجح في التأهل لنهائي كأس الرابطة».

https://www.youtube.com/watch?v=WIlkn0gXrUc

المصري البورسعيدي المصري الأهلى محمود عبد الحكيم

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