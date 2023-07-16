الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، حملة مداهمات في عدة مناطق متفرقة بالضفة الغربية، اعتقلت على إثرها عدد من الفلسطينيين.

وبحسب مصادر محلية فلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مالك اشتية عقب مداهمة منزله في قرية تل بنابلس، فيما اعتقل الطالب عزالدين ريحان عضو مجلس اتحاد طلبة جامعة النجاح بعد مداهمة منزله في نفس القرية.

فيما اعتقل الشاب أحمد يدك من منزله في قوصين قضاء نابلس.

وفي جنين، اعتقل الشاب عبد المالك أبو صلاح من بلدة عرابة جنوب جنين، أثناء مروره على حاجز عسكري "دوتان" المقام فوق أراضي بلدة يعبد.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات مسلية، عرابة، مركة وفحمة جنوب جنين، كما اقتحمت قرى جلبون، فقوعة، بيت قاد وعربونة شمال شرق المدينة، وشنت حملات تمشيط واسعة وسيّرت آلياتها في شوارع وأحياء القرى والبلدات في خطوات استفزازية.

وفي بيت لحم، اعتقل الشاب سالم محمد الهريمي خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية أبو نجيم جنوب المحافظة.