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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البهواشي: أزمة كورونا أظهرت امكانيات مصر الاقتصادية وتجاوبها السريع مع التداعيات.. فيديو

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

قال الدكتور محمد البهواشي ، أستاذ اقتصاد ، تعقيبا على تصنيف مصر ضمن الأفضل بين 10 دول للاستثمار في افريقيا ، إن الأزمات التي مرت على مصر مثل الأزمة العالمية لوباء  كورونا  أظهرت امكانات مصر ، وسلطت الضوء على الاقتصاد المصري .

وأوضح " االبهواشي " ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن مصر استطاعت أن تتجاوب بشكل سريع مع تداعيات أزمة كورونا ، متابعا : " فكرة الإصلاح الاقتصادي في مصر مستمرة ولا تتوقف عند حد " .

وتابع " البهواشي " ، أن الدولة المصرية تقوم بخلق قوانين تشريعية داعمة للاستثمار ، وتنشيء مجلس أعلى للاستثمار ، والهدف منه تقليل المشاكل التي يمكن أن تؤثر على تراجع الاستثمار .

وأكمل ، أن مصر تقوم باستحداث بنية تحتية في الطاقة والطرق ، وهو ما له فضل كبير في تسهيل فرص الاستثمار . 

البهواشي توك شو كورونا الاستثمار الإقتصاد المصرى

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