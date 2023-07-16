البهواشي: أزمة كورونا أظهرت امكانيات مصر الاقتصادية وتجاوبها السريع مع التداعيات.. فيديو

قال الدكتور محمد البهواشي ، أستاذ اقتصاد ، تعقيبا على تصنيف مصر ضمن الأفضل بين 10 دول للاستثمار في افريقيا ، إن الأزمات التي مرت على مصر مثل الأزمة العالمية لوباء كورونا أظهرت امكانات مصر ، وسلطت الضوء على الاقتصاد المصري .

وأوضح " االبهواشي " ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن مصر استطاعت أن تتجاوب بشكل سريع مع تداعيات أزمة كورونا ، متابعا : " فكرة الإصلاح الاقتصادي في مصر مستمرة ولا تتوقف عند حد " .

وتابع " البهواشي " ، أن الدولة المصرية تقوم بخلق قوانين تشريعية داعمة للاستثمار ، وتنشيء مجلس أعلى للاستثمار ، والهدف منه تقليل المشاكل التي يمكن أن تؤثر على تراجع الاستثمار .

وأكمل ، أن مصر تقوم باستحداث بنية تحتية في الطاقة والطرق ، وهو ما له فضل كبير في تسهيل فرص الاستثمار .