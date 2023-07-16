عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

موجة حرارة قاسية تضرب عددا من المحافظات.. وتحذير عاجل من الأرصاد لهؤلاء

ارتفاع الحرارة
ارتفاع الحرارة

حذر خبراء الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، الأحد 16 يوليو 2023، حيث يترقب المواطنون موجة شديدة الحرارة مقترنة برطوبة مرتفعة ودرجات حرارة تتخطى الـ 40 درجة على القاهرة، فيما تسجل محافظات جنوب الصعيد 45 درجة مئوية.

طقس شديد الحرارة 

منخفض الهند الموسمي

ويرى خبراء الطقس أن اليوم، الأحد، يعد أصعب أيام يوليو نظرا لسيطرة منخفض الهند الموسمي وامتداد مرتفع جوى وارتفاع نسبة الرطوبة على جميع الأنحاء، الأمر الذي يساعد على زيادة الأساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأرجعت هيئة الأرصاد الجوية الموجة شديدة الحارة وتغير حالة الطقس إلى امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي تعاظم تأثيره في شهري يونيو ويوليو، ويتسبب في رفع درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

txt

درجات حرارة غير مسبوقة.. الطقس يضرب مدن أوروبا ويسبب كوارث

txt

بسبب موجة الطقس الحار.. وضع 15 مدينة إيطالية في حالة تأهب قصوى

وتوقعت خريطة الطقس المزيد من الارتفاع في درجات الحرارة اليوم، الأحد، لتسجل 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و45 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

وبشأن حالة الطقس اليوم، الأحد 16 يوليو، من المتوقع تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ونصحت الأرصاد الجوية قائدي السيارات بتوخي الحذر عند القيادة والالتزام بالسرعات المقررة، وتهدئة السرعة على الطرق السريعة حرصا على سلامة الركاب والمارة.

بيان الارصاد الجوية 

الطقس وارتفاع الأمواج

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسـواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع معدلات الرطوبة، تزيد من الشعور بحرارة الطقس، بقيم تتراوح بين 2 إلي 3 درجات مئوية.

وقالت الأرصاد في بيانها إن هناك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافت أن حركة الملاحة البحرية بالنسبة للبحر المتوسط معتدلة وارتفاع الأمواج فيه يتراوح ما بين 1.25 و1.57 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وهي معتدلة أيضا على البحر الأحمر، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 و2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

الظواهر الجوية المتوقعة 

ارتفاع الحرارة والرطوبة 

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المجلس الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 3 درجات.

وأوضحت غانم، في مداخلة لـ قناة "صدى البلد": "نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي بما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة بما يزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة".

وأضافت: “درجات الحرارة على القاهرة تسجل 38 درجة مئوية ونسب الرطوبة تشعرنا بزيادة درجات الحرارة ومحافظات الصعيد تسجل درجات حرارة تصل لـ 45 درجة مئوية”.

وتابعت: "موجة ارتفاع درجات الحرارة مستمرة حتى الخميس المقبل، وتشهد أجواء شديدة الحرارة".

txt

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

txt

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

وواصلت: "ننصح المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة لأنها تسجل أعلى درجات حرارة على مدار اليوم مع شرب سوائل بكثرة “، واستطرد: ”في ظل استمرار التغيرات المناخية، فإن الأسوأ قادم في شكل ظواهر الاحتباس الحراري ودرجات الحرارة المرتفعة".

دكتور منار غانم

موجة حرارة تجتاح العالم 

جدير بالذكر أن دولا أوروبية استقبلت أعلى درجات حرارة تصل إليها، وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة في 7 دول عربية.

وتتعرض أجزاء من أوروبا لأعلى درجات حرارة على الإطلاق  بعد أن أصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرا من أن الحرارة الشديدة قد تصل إلى 48 درجة مئوية، ما يهدد البشر والماشية والمحاصيل.

من جانب آخر، ووفق منصة "طقس العرب"، فإن الخرائط الجوية تظهر أن الكتلة الحارة  تؤثر على 7 بلدان عربية، هي مصر والعراق والسعودية وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين.

وتصبح الأجواء حارة في تلك الدول، بل وشديدة الحرارة في العراق، حيث تقارب درجات الحرارة 50 درجة مئوية في العاصمة بغداد.

ويعود الارتفاع المتوقع إلى ما يعرف باسم "القبة الحرارية"، التي يتسبب فيها تمركز المرتفع العربي الموسمي على شمال شبه الجزيرة العربية.

وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن الطقس المتطرف الناتج عن ارتفاع درجة حرارة المناخ "أصبح للأسف الوضع الطبيعي الجديد". 

ارشيفية 

درجات الحرارة المتوقعة 

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 16 يوليو كالتالي:

  • القاهرة العظمى 38 والصغرى 26 والمحسوسة 40.
  • الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة.
  • مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.
  • سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.
  • قنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.
  • أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.
بيان الارصاد الجوية 
الطقس منخفض الهند الموسمي درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم القاهرة العظمى الأحد الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منع الزمالك من الفوز.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر "بحه" لممارسة السحر

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

عروس الدقهلية تركها عريسها تنزف 5 ساعات ليلة الدخلة ففارقت الحياة|تفاصيل صادمة

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

الموت يفجع الفنان سعد الصغير .. تفاصيل

من ميت عقبة للجزيرة.. أحمد الطيب يوجه رسالة بشأن رحيل أحمد فتوح للأهلي

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات والمجموع الكلي | تفاصيل رسمية عاجلة

1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل هذا السعر

موضوعات متعلقة

ارتفاع بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر من الشمس.. حالة الطقس اليوم الأحد

درجات حرارة غير مسبوقة.. الطقس يضرب مدن أوروبا ويسبب كوارث

بسبب موجة الطقس الحار.. وضع 15 مدينة إيطالية في حالة تأهب قصوى

تحذيرات من حرارة الطقس اليوم بدولة عربية

ارتفاع واضح.. درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

حرارة عالية تشهدها مناطق عدة.. خبراء: القادم أسوأ على العالم في 2023

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

موجة حرارة قاسية تضرب عددا من المحافظات.. وتحذير عاجل من الأرصاد لهؤلاء

فى ذكرى وفاة الشيخ السيد متولي.. أبرز المحطات في حياة عمدة القراء

ماتوا في أحضان بعض.. الكهرباء تغتال أم وابنتها في الغربية| تفاصيل مؤلمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها متغير .. شاهد أصالة بإطلالة غريبة في حفلها بتركيا

ارتفاع بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر من الشمس.. حالة الطقس اليوم الأحد

قاوم بشدة.. فيديو لاصطياد أكبر ثعبان بورمي يثير جدلا واسعا

مخبياها من الناس .. شاهد ابنة نسرين أمين تشعل السوشيال ميديا بصورها في الساحل

فيديو

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

تطور في أزمة حسن شاكوش وريم طارق | فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ