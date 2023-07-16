موجة حرارة قاسية تضرب عددا من المحافظات.. وتحذير عاجل من الأرصاد لهؤلاء

حذر خبراء الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، الأحد 16 يوليو 2023، حيث يترقب المواطنون موجة شديدة الحرارة مقترنة برطوبة مرتفعة ودرجات حرارة تتخطى الـ 40 درجة على القاهرة، فيما تسجل محافظات جنوب الصعيد 45 درجة مئوية.

طقس شديد الحرارة

منخفض الهند الموسمي

ويرى خبراء الطقس أن اليوم، الأحد، يعد أصعب أيام يوليو نظرا لسيطرة منخفض الهند الموسمي وامتداد مرتفع جوى وارتفاع نسبة الرطوبة على جميع الأنحاء، الأمر الذي يساعد على زيادة الأساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأرجعت هيئة الأرصاد الجوية الموجة شديدة الحارة وتغير حالة الطقس إلى امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي تعاظم تأثيره في شهري يونيو ويوليو، ويتسبب في رفع درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

وتوقعت خريطة الطقس المزيد من الارتفاع في درجات الحرارة اليوم، الأحد، لتسجل 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و45 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

وبشأن حالة الطقس اليوم، الأحد 16 يوليو، من المتوقع تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ونصحت الأرصاد الجوية قائدي السيارات بتوخي الحذر عند القيادة والالتزام بالسرعات المقررة، وتهدئة السرعة على الطرق السريعة حرصا على سلامة الركاب والمارة.

بيان الارصاد الجوية

الطقس وارتفاع الأمواج

من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسـواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع معدلات الرطوبة، تزيد من الشعور بحرارة الطقس، بقيم تتراوح بين 2 إلي 3 درجات مئوية.

وقالت الأرصاد في بيانها إن هناك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافت أن حركة الملاحة البحرية بالنسبة للبحر المتوسط معتدلة وارتفاع الأمواج فيه يتراوح ما بين 1.25 و1.57 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وهي معتدلة أيضا على البحر الأحمر، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 و2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

الظواهر الجوية المتوقعة

ارتفاع الحرارة والرطوبة

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المجلس الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 3 درجات.

وأوضحت غانم، في مداخلة لـ قناة "صدى البلد": "نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي بما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة بما يزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة".

وأضافت: “درجات الحرارة على القاهرة تسجل 38 درجة مئوية ونسب الرطوبة تشعرنا بزيادة درجات الحرارة ومحافظات الصعيد تسجل درجات حرارة تصل لـ 45 درجة مئوية”.

وتابعت: "موجة ارتفاع درجات الحرارة مستمرة حتى الخميس المقبل، وتشهد أجواء شديدة الحرارة".

وواصلت: "ننصح المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة لأنها تسجل أعلى درجات حرارة على مدار اليوم مع شرب سوائل بكثرة “، واستطرد: ”في ظل استمرار التغيرات المناخية، فإن الأسوأ قادم في شكل ظواهر الاحتباس الحراري ودرجات الحرارة المرتفعة".

دكتور منار غانم

موجة حرارة تجتاح العالم

جدير بالذكر أن دولا أوروبية استقبلت أعلى درجات حرارة تصل إليها، وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة في 7 دول عربية.

وتتعرض أجزاء من أوروبا لأعلى درجات حرارة على الإطلاق بعد أن أصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرا من أن الحرارة الشديدة قد تصل إلى 48 درجة مئوية، ما يهدد البشر والماشية والمحاصيل.

من جانب آخر، ووفق منصة "طقس العرب"، فإن الخرائط الجوية تظهر أن الكتلة الحارة تؤثر على 7 بلدان عربية، هي مصر والعراق والسعودية وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين.

وتصبح الأجواء حارة في تلك الدول، بل وشديدة الحرارة في العراق، حيث تقارب درجات الحرارة 50 درجة مئوية في العاصمة بغداد.

ويعود الارتفاع المتوقع إلى ما يعرف باسم "القبة الحرارية"، التي يتسبب فيها تمركز المرتفع العربي الموسمي على شمال شبه الجزيرة العربية.

وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن الطقس المتطرف الناتج عن ارتفاع درجة حرارة المناخ "أصبح للأسف الوضع الطبيعي الجديد".

ارشيفية

درجات الحرارة المتوقعة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 16 يوليو كالتالي:

القاهرة العظمى 38 والصغرى 26 والمحسوسة 40.

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.