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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

درجات الحرارة السبت .. طقس اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالصعيد 45 درجة

حالة طقس اليوم في
حالة طقس اليوم في مصر

يشهد حالة الطقس اليوم، السبت، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحبه ارتفاع نسب الرطوبة أيضا، مما يزيد من حرارة الطقس.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون حار على السواحل الشمالية.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.

حالة الطقس

وحول حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متران إلا ربع متر.

درجات الحرارة السبت

وحول درجات الحرارة اليوم المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل العظمى المحسوسة 39 والصغرى 26 درجة

السواحل الشمالية تسجل العظمى المحسوسة 36 والصغرى 24 درجة

جنوب سيناء تسجل العظمى المحسوسة 42 والصغرى 29 درجة

شمال الصعيد تسجل العظمى المحسوسة 42 والصغرى 29 درجة

جنوب الصعيد تسجل العظمى المحسوسة 45 والصغرى 29 درجة

الطقس اليوم

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس في البلاد خلال هذا الأسبوع، يشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، بسبب الرطوبة العالية وهدوء سرعات الرياح.

مشيره إلى أنه من المعتاد ان لا تتجاوز درجات الحرارة في فصل الصيف حاجز 40 درجة بسبب تأثير الكتلة الهوائية ومرورها على مسطح البحر المتوسط، حيث تتحمل بكميات كبيرة من بخار الماء وتنخفض درجة حرارتها نسبيا لتترواح ما بين 36 إلى 38 درجة، لتكون في المعدل الطبيعي لفصل الصيف.

 

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درجات الحرارة السبت .. طقس اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالصعيد 45 درجة

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