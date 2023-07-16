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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

درجات حرارة غير مسبوقة.. الطقس يضرب مدن أوروبا ويسبب كوارث

درجات الحرارة
درجات الحرارة

تستمر موجة الحر الشديدة في ضرب مدن الدول الأوروبية بشكل كارثي مما يؤدي إلى نشوب حرائق والتسبب في خسائر في الأرواح، وترتفع تلك التبعيات في إسبانيا واليونان وإيطاليا.

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أمريكا تعيش الجحيم.. موجة حر عالية وتحذيرات من الأيام القادمة

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موجة حر شديد تسود جنوب الولايات المتحدة

ومن المتوقع أن تستمر موجة الحرّ حتى نهاية الأسبوع المقبل، مع توقع بتسجيل 48 درجة مئوية في سردينيا، وفق وسائل إعلام إيطالية.

 

 مع عدم وجود أي إشارة على انحسار موجة الحر الشديدة، حيث تشهد كل إيطاليا واليونان وإسبانيا، درجات حرارة مرتفعة منذ أيام.


ومن جانبها، أصدرت وزارة الصحة الإيطالية إنذارًا باللون الأحمر يشمل 16 مدينة، من بينها روما وبولونيا وفلورنسا، حول نهاية هذا الأسبوع.

 

 كشفت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية، أن درجة الحرارة سجلت في ولاية بافاريا الألمانية أعلى درجات حرارة خلال العام الجاري، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)


وقال خبير الأرصاد الجوية إنه حتى في روستوك-فارنيموند، على بحر البلطيق مباشرة، بلغت درجة الحرارة 33.1 درجة مئوية.


وكانت درجات الحرارة أعلى من 30 درجة في جميع أنحاء شرق ألمانيا وبافاريا وبادن-فورتمبرج.

وكانت درجة الحرارة أقل بقليل في شمال غربي ألمانيا، وتعرضت بعض مناطق ألمانيا لعواصف رعدية قوية في المساء.

وحطم الطقس الحار الأرقام القياسية المسجلة لدرجات الحرارة لهذا العام حتى الآن، والذي سجل يوم الأحد الماضي عندما وصلت درجة الحرارة إلى 38 درجة في فاجوسيل كيرلاخ، في كارلسروه، بادن-فورتمبرج.


وفي إسبانيا، قامت السلطات بإجلاء أكثر من 2000 شخص بعد أن اندلاع  حرائق  في الغابات، في لابالما بجزر الكناري الإسبانية أمس السبت ودمرت نحو 12 منزلا.

 

الحر مدن حرائق خسائر

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