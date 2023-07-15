عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موجة حر شديد تسود جنوب الولايات المتحدة

أرشيفية
أرشيفية

شهد عشرات ملايين الأمريكيين درجات حرارة مرتفعة بشكل خطير يوم الجمعة، بسبب موجة حر قوية تمتد من كاليفورنيا إلى تكساس وإلى أجزاء من فلوريدا، فيما يتوقع أن تبلغ ذروتها نهاية الأسبوع.

ومنذ بداية الأسبوع تسود موجة حر الولايات الجنوبية الغربية الصحراوية، ما يمثل خطرا صحيا على كبار السن وعمال البناء والتوصيل والأشخاص المشردين.

وفي أريزونا، إحدى الولايات الأكثر تأثرا، باتت الحياة اليومية أشبه بسباق ضد أشعة الشمس.

والجمعة سجلت فينيكس عاصمة الولاية، حرارة فاقت الـ43 درجة لليوم الخامس عشر على التوالي، وفقا لمصلحة الأرصاد الأمريكية.

وتسببت الحرارة الشديدة في إلغاء سلسلة حفلات كان مقررا أن تقام في الفترة المسائية في نهاية كل أسبوع من الصيف في المدينة.

ومنذ أيام عدة تدق السلطات ناقوس الخطر باستمرار وتوصي السكان بتجنب الأنشطة النهارية الخارجية وبمراقبة علامات الجفاف التي يمكن أن تصبح قاتلة بسرعة في ظل درجات الحرارة.

حرائق وخسائر في الأرواح.. موجة حر غير مسبوقة تضرب أمريكا والصين

موجة حر استثنائية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ6 أيام المقبلة

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن أشد فترات موجة الحر تبدأ نهاية هذا الأسبوع، علما أن مدينة نيفادا قد تتجاوز يوم الأحد الرقم القياسي لدرجات الحرارة.

وفي ولاية كاليفورنيا، يحتمل أيضا أن يسجل وادي الموت الشهير، وهو أحد أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض، أرقاما قياسية الأحد قد تلامس 54 درجة مئوية (130 درجة فهرنهايت).

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى وفاة عشرة مهاجرين على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك، وفقا لشرطة الحدود.

وفي تكساس، سجلت مدينة إل باسو يوم الخميس حرارة فاقت الـ37.7 درجة مئوية (100 درجة فهرنهايت) لليوم السابع والعشرين على التوالي.

هذا، وأعلن البيت الأبيض الثلاثاء تطوير "استراتيجية وطنية للحرارة"، وقال الرئيس جو بايدن في بيان إن "ملايين الأمريكيين يتأثرون بموجات حر قصوى تزداد شدتها وتواترها ومدتها بسبب التغير المناخي".

موجة حر موجة حر أمريكا الولايات المتحدة طقس أمريكا الطقس درجة الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

800 جنيه| أسعار الذهب تتراجع بقوة.. وعيار 21 الآن يسجل هذه القيمة

نجم الأهلي السابق يسخر من تعليق مرتضي منصور على خسارة  الزمالك

ردا على مرتضى منصور.. فيديو للساحر المزيف الذي تسبب في هزيمة الزمالك

أتمني متاخدوش الجلالة أوي.. رسالة من شوبير لمدافع الأهلي

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

أول مرة أشوف لاعب بيلطم.. عمرو أديب: الزمالك بيقع وإكرام الميت دفنه

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

موضوعات متعلقة

حرائق وخسائر في الأرواح.. موجة حر غير مسبوقة تضرب أمريكا والصين

تحذيرات بالجملة.. أسوأ طقس على الإطلاق يضرب جنوب الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

مشاركة الرئيس السيسي في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي غدًا تتصدر اهتمامات الصحف

صديق رجب بحة لـ مرتضى منصور : لاعيبتك تعبانة القصة مش سحر

هآرتس: إسرائيل أقرب إلى «جمهورية الموز»

فتح باب التقديم في مدرسة الضبعة النووية حتى 20 يوليو

الهند تطلق مركبة فضائية نحو القمر| شاهد

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت.. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالتها

ودع آلام الأسنان .. 8 خطوات لتخفيف الحساسية وتقليل الألم

أمراة خمسينية تثير الجدل بفقدان نصف وزنها في وقت قياسي.. أعرف القصة

فى يومه العالمي.. نصائح للشباب حول الاستمرارية فى تطوير المهارات

فيديو

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ