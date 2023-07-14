موجة حر استثنائية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ6 أيام المقبلة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس على مدار الـ 6 أيام القادمة، ونستعرض لكم من خلال التقرير التالي أبرز التوقعات:





أكدت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية لها، اليوم الجمعة، أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر على مدار الأيام القادمة وحتى الأربعاء القادم.



وكشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، قائلة إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، حيث متوقع أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.



طقس اليوم الجمعة



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة وذلك نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، لافتة إلى أن ارتفاع الرطوبة وانخفاض الحرارة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر تعمل على تكون ظاهرة الشبورة المائية.



وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترة الظهيرة، لأن هذه الفترة يتم تسجيل أعلى معدلات لدرجات الحرارة من الـ 12 ظهرًا وحتى الـ 3 عصرًا.

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 - 25

الإسكندرية 32 - 24

الإسماعيلية 37 - 24

الغردقة 39 -29

أسوان 43 - 29

سوهاج 40 - 26

المنيا 39- 24

