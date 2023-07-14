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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حرائق وخسائر في الأرواح.. موجة حر غير مسبوقة تضرب أمريكا والصين

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

يشهد العالم موجة حارة غير مسبوقة تسببت في العديد من الخسائر في الأرواح والكثير من الحرائق من الولايات المتحدة وحتى أوروبا والصين.

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أمريكا والصين| أستاذ مناخ: الدول المتقدمة هي المتسببة فى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

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نحاول التغلب على أزمة المناخ.. كلمة بايدن بقمة الولايات المتحدة ودول الشمال

ومع تفاقم أزمة التغير المناخي، وتحذيرات الخبراء من أن موجات الحر ستصبح أمراً اعتيادياً في أوروبا والولايات المتحدة، وأنها ستزداد ضراوة، أصدرت عدة دول أوروبية وولايات أميركية إنذارات إلى السكان، محذرة من موجات الحر الشديد في الأيام المقبلة.

 وحذرت دراسة جديدة واسعة النطاق، من أن المملكة المتحدة وسويسرا ستكونان الأكثر تضرراً على مستوى العالم من الزيادة النسبية في «الأيام الحارة المزعجة».

وفي الولايات المتحدة، تتوقع وكالات حكومية أن ترتفع درجات الحرارة في دول أوروبية، مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا واليونان، موجات حر شديد يتوقع أن تصل معها درجات الحرارة في بعض الأماكن إلى 48 درجة مئوية.

 

وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن جزيرتي صقلية وسردينيا في إيطاليا قد تسجلان أعلى درجات حرارة تسجل بأوروبا في الأيام المقبلة.

موجة اوروبا

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