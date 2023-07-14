مصر والسعودية .. "القبة الحرارية" تصيب 7 دول عربية هذا الأسبوع

تشهد عدة دول عربية وصل عددها إلي 7 دول، في الأيام المقبلة، موجة حر غير مسبوقة في تاريخهم ، حيث ترتفع درجات الحرارة في بعض الأحيان إلى 50 درجة مئوية وهو ما يعرف بظاهرة "القبة الحرارية".



أرجع الخبراء هذا الارتفاع في درجات الحرارة إلى تعزيز الكتل الهوائية الحارة في طبقات الجو العليا، والتي تنتج عن كتل هوائية حارة ناشئة عن تراكم الاحتباس الحراري.



ونشرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، بيانات أولية، في بداية الأسبوع الجاري، أشارت إلى أن الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، هو الأكثر حرارة هذا العام حتى الآن.

مضيفة ان الخرائط الجوية تشير إلى أن الكتلة الحارة ستؤثر على سبع دول عربية، وهي: مصر والعراق والسعودية وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين، بدءًا من نهاية هذا الأسبوع.



ومن المتوقع أن تتحول الأجواء إلى الحارة في تلك الدول، وتصبح شديدة الحرارة في العراق خصيصا، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى نحو 50 درجة مئوية في العاصمة بغداد.