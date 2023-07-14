عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر والسعودية .. "القبة الحرارية" تصيب 7 دول عربية هذا الأسبوع

صدى البلد

تشهد عدة دول عربية وصل عددها إلي 7 دول، في الأيام المقبلة، موجة حر غير مسبوقة في تاريخهم ، حيث ترتفع درجات الحرارة في بعض الأحيان إلى 50 درجة مئوية وهو ما يعرف بظاهرة "القبة الحرارية".


أرجع الخبراء هذا الارتفاع في درجات الحرارة إلى تعزيز الكتل الهوائية الحارة في طبقات الجو العليا، والتي تنتج عن كتل هوائية حارة ناشئة عن تراكم الاحتباس الحراري.


ونشرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، بيانات أولية، في بداية الأسبوع الجاري، أشارت إلى أن الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، هو الأكثر حرارة هذا العام حتى الآن. 

السعودية توزع أطنانا من المواد الغذائية في السودان

مضيفة ان الخرائط الجوية تشير إلى أن الكتلة الحارة ستؤثر على سبع دول عربية، وهي: مصر والعراق والسعودية وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين، بدءًا من نهاية هذا الأسبوع.


ومن المتوقع أن تتحول الأجواء إلى الحارة في تلك الدول، وتصبح شديدة الحرارة في العراق خصيصا، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى نحو 50 درجة مئوية في العاصمة بغداد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتقدم باستقالته

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. 10 معلومات رسمية بشأنها الآن

ترشيحاتنا

بصي يا طنط.. رد ناري من ياسمين عز على سخرية متصلة بشأن الحجاب

مادة مسرطنة.. الصحة العالمية تحذر من خطر يهدد البشر.. تفاصيل

"العمل": تعيين 8 آلاف من ذوي الهمم في القطاع الخاص هذا العام

حق الوطن عليك | دعوة من مصطفى بكري للشعب بشأن الانتخابات الرئاسية

بكري: القيادة السياسية ستفاجئ المصريين خلال الفترة المقبلة بما يستحقونه

أمها شافتهم خارجين عرقانين.. قصة فتاة القاهرة والكهربائي في الشقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس من تناول هذا المشروب في الصباح الباكر.. يضر بالأسنان ويسبب الارتجاع

طريقة كيك الرواني في البيت.. خطوة بخطوة

6 مراحل لـ مرض الكلى المزمن وكيفية انتشاره | تفاصيل لأول مرة

بعد خضوع حنان مطاوع لها.. أسباب استئصال الغدة الدرقية

فيديو

لم اكن مسلما شيعيا وحفظت القرآن .. جورج قرداحي يرد على حقيقة اعتناقه الإسلام

موجة حارة تضرب البلاد والأرصاد تحذر .. تفاصيل بالفيديو

الذهب يتراجع بقوة والدولار ينهار لأول مرة منذ 2022.. فيديو

بعد 24 ساعة من صورته الأخيرة.. حقيقة وفاة الفنان إيمان البحر درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ