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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية توزع أطنانا من المواد الغذائية في السودان

صدى البلد

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية ، 9 أطنان و 630 كيلو جرام من السلال الغذائية في القضارف في السودان ، استفاد منها 1.843 فردًا ، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2023 م.


جاء ذلك، في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في السودان للتخفيف من معاناة المحتاجين إثر الأحداث الأخيرة، حسبما نقلت “واس”.

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وانقطعت الاتصالات لساعات عدة، اليوم الجمعة، في العاصمة السودانية الخرطوم، فيما كانت المعارك محتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع.


وقال شهود عيان لوكالة أنباء أسوشيتيد برس، إن اتصالات الإنترنت والهواتف النقالة ضرورية للحصول على المعلومات والمؤن منذ بدأت الحرب قبل قرابة 3 شهور.

وأفاد شهود عيان للوكالة بأن بعض شبكات الهواتف عاودت العمل قرابة الساعة 9,00 بتوقيت جرينتش أي الحادية عشرة بالتوقيت المحلي.

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