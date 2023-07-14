بخلاف أفريقيا.. موجة حارة قاتلة تهاجم قارتين من بلاد الثلج

تشهد الأجزاء الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة موجة حارة قوية وشديدة، مع توقعات بامتداد الطقس الحار القياسي إلى ولاية أريزونا، حيث أفادت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) بأن أكثر من 115 مليون شخص يخضعون لتحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض نسب الرطوبة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، سجلت فينكس، عاصمة ولاية أريزونا، 13 يومًا متتالية من درجات حرارة تجاوزت 43 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تتجاوز الأرقام القياسية بعدة أيام.

وستشهد العديد من المدن الأخرى ارتفاع درجات الحرارة فوق 38 درجة مئوية. وحذرت NWS في بيان من أن موجة الحر ستضرب أيضًا ولايات أخرى مثل نيفادا وأوكلاهوما وتكساس وكاليفورنيا، وتتوقع درجات حرارة شديدة تصل إلى 46 درجة مئوية في بعض أجزاء السهول الجنوبية.

ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق

وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع الخبراء أن تظل درجات الحرارة خلال الليل عند مستويات عالية وغير طبيعية، حيث ستبقى دافئة بشكل غير طبيعي، حوالي 32 درجة مئوية في بعض المناطق، مما يجعل النوم في الليل صعبًا بسبب الحرارة الشديدة.

حذّر المسؤولون الناس من البقاء في الهواء الطلق خلال ساعات ذروة الشمس، داعين إياهم إلى توخي الحذر والحفاظ على الجسم رطبًا، كما شددوا على أهمية عدم ترك الحيوانات الأليفة أو الأطفال في المركبات المغلقة.

وتشير تقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى وفاة حوالي 700 شخص سنويًا في الولايات المتحدة بسبب الحرارة.

ومن المتوقع أن تشهد مدينة لاس فيجاس في ولاية نيفادا يوم الأحد ارتفاعًا قياسيًا قدره 47 درجة مئوية، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق في المدينة، حيث تم تسجيله في يوليو 1942 ويتطابق مع درجات الحرارة التي سُجلت في يوليو 2021.

وتجاوزت هذه الحرارة الشديدة الرقم القياسي السابق البالغ 23 يومًا من الحرارة الشديدة المتتالية التي تم تحديدها في عام 1994.

تم افتتاح ملاجئ تبريد في فينيكس للأشخاص الذين لا يملكون مأوى، كما تطوع المتطوعون لإجراء مكالمات صحية للمسنين والأفراد الذين يعيشون بمفردهم. كما وزعت المدينة الآلاف من زجاجات المياه كجزء من برنامجها للتخفيف من الحرارة.

موجة حارة في أمريكا وأوروبا

تأتي هذه الموجة الحارة في الولايات المتحدة بينما تشهد أوروبا درجات حرارة مماثلة، حيث من المتوقع أن تصل إلى ما فوق 40 درجة مئوية في بعض المناطق بإسبانيا وفرنسا واليونان وكرواتيا وتركيا.

وفي إيطاليا، تم الإبلاغ عن سقوط عدد من الأشخاص، بمن فيهم سياح، بسبب الحرارة وتوفي شخص واحد.