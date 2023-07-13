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رئيس التحرير
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موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن التغيرات المناخية الغير مسبوقة التي تشهدها الأرض، وسجلت درجة حرارة سطح الأرض رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث بلغت ١٧.٣ درجة مئوية لتكون الأعلى على الإطلاق، بعدما وصلت إلى ١٦.٨٨ درجة في يوليو ٢٠١٦.

ويعود هذا الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة، إلى ظهور ظاهرة النينو التي تؤدي إلى زيادة درجة الحرارة على اليابسة وفي المحيطات، وتعد هذه الزيادة في درجات الحرارة إشارة إلى التغير المناخي الذي يواجهه العالم، والذي يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وفاعلة للحد من تداعياته على البيئة والحياة الإنسانية.


وأعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، عن تطور ظروف ظاهرة النينو في المناطق الاستوائية في المحيط الهادئ، لتصل إلى مستويات لم تحدث منذ سبع سنوات، وتشير هذه الظاهرة إلى احتمالية حدوث ارتفاع محتمل في درجات الحرارة العالمية وأنماط الطقس والمناخ المضطربة.   
 

لمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: 

تغيرات مناخية درجات الحرارة ظاهرة النينو النينو اليابسة المحيطات

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