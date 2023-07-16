آخر أسعار الذهب اليوم الأحد.. وهذه قيمة عيار 21

قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 16-7-2023

ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2497 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2185 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1873 جنيها للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17480 جنيه.