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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يقاضي أهلي جدة أمام الفيفا

بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني

أكد تقرير صحفي، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي، تقدم بشكوى رسمية ضد نادي أهلي جدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكان موسيماني تولى تدريب أهلي جدة الموسم الماضي، وقاد الفريق للعودة للدوري السعودي للمحترفين بعد موسم واحد من هبوطه.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن موسيماني قدم شكوى رسمية إلى الفيفا ضد نادي أهلي جدة ؛بسبب فسخ عقده من طرف واحد، عقب قيادة الفريق للصعود لدوري المحترفين السعودي “دوري روشن”.

وأضافت أن موسيماني أوضح في شكواه، أن العقد المبرم مع أهلي جدة، يفعل تلقائيا في الموسم الثاني دون الحاجة إلى توقيع عقود جديدة، أو إرسال بريد إلكتروني برغبة أي طرف في البقاء، في حال نجح الفريق بالصعود من “يلو” إلى “روشن”، وهو ما حدث.

ولفتت أن شكوى  موسيماني، تضمنت أيضا عدم حصوله على رواتب 6 أشهر، ومكافأة الصعود، ومن المنتظر أن يخاطب الاتحاد الدولي أهلي جدة  لتوضيح أسباب فسخ عقد الجنوب إفريقي.
 

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