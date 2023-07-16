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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. روسيا مستعدة لقبول وجود قوات فاجنر في أفريقيا.. تفاصيل

قوات فاجنر
قوات فاجنر

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن الأجهزة الأمنية الروسية دخلت في فترة من الارتباك والمفاوضات بعد تمرد مجموعة فاجنر العسكرية.

وأوضحت الوزارة في بيان استخباراتي جديد، أنه بدأ تشكيل ترتيب مؤقت لمستقبل المجموعة في الأيام الأخيرة.

وأشارت إلى أنه في 12 يوليو الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة فاجنر قد سلمت 2000 قطعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك الدبابات، فيما وصلت مجموعة صغيرة على الأقل من مقاتلي فاجنر إلى معسكر في بيلاروس.

وتابعت الوزارة أنه في الوقت نفسه، استأنفت بعض مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بفاجنر نشاطها، مع التركيز على تسليط الضوء على أنشطة المجموعة في إفريقيا.

وأكدت أنه استنادًا إلى التصريحات الأخيرة للمسؤولين الروس، من المحتمل أن تكون موسكو مستعدة لقبول تطلعات فاجنر للحفاظ على وجودها الواسع في القارة السمراء.

تمرد مجموعة فاجنر العسكرية تمرد مجموعة فاجنر تمرد بيلاروس الدفاع البريطانية الأجهزة الأمنية الروسية

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