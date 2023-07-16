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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بث مباشر.. انطلاق فعاليات الدورة الخامسة لقمة منتصف العام التنسيقية بمشاركة السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

حرصا منا على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعينا نقدم لكم بثا مباشرا لإنطلاق أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للإتحاد الأفريقي بكينيا بمشاركة الرئيس السيسي.

ويلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، يستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية «النيباد».

 

 تأثيرات التغيرات المناخية

ويلقي الرئيس السيسي، كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية.

 

الرئيس السيسي م التنسيقية الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة منتصف العام الوكالة الافريقية

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