فقيه: نعمل على تعزيز التعاون في كافة المجالات بين أبناء القارة الأفريقية

أكد موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن المؤتمر الخاص بالبحيرات الأفريقية كان مؤتمر هام، وأيضا عمل على تعزيز البنية التحتية للقارة الأفريقية فيما يتعلق بالاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.

وقال موسى فقيه، خلال كلمته التي ألقاها، بأعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي بكينيا أنه يتم العمل على تحديد شراكات إيجابية بين دول القارة الأفريقية، من اجل القياد بأحسن أداء لتعزيز النمو بالقارة الأفريقية.

كافة المجالات

وتابع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أنه نعمل على تحسين الصورة المالية على مستوى القارة الأفريقية، وتعزيز العمل في مجال البحث العلمي، والتعاون في كافة المجالات.