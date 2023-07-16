هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف، تغطية اقتصادية شاملة، حيث أكدت على استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-7-2023، على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية دون أي تغيير.

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وبلغ متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي أمام الجنيه حوالي 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وسجل أقل دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك التنمية الصناعية والأهلي المصري ومصر.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في أبرز بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، الكويت الوطني الأهلي، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، التعمير والاسكان، والاسكندرية، والإمارات دبي الوطني، المشرق، بلوم، ابوظبي الأول، وكريدي أجريكول".

أما الذهب فقد استقر سعر أشهر أعيرته اليوم وهو عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2175 جنيه للبيع و 2185 جنيه للبيع وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-7-2023 في محلات الصاغة.

واستقر سعر الذهب في مصر في أول تعاملات اليوم الأحد ،في محلات الصاغة على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.