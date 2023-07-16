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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مجلس الدولة يرفض منح الجنسية لـ 5 أشقاء فلسطينيين.. لهذا السبب

صدى البلد

رفضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة تأديب، طعن 5 أشقاء فلسطينين ، يطالبون بمنحهم الجنسية المصرية ، استنادًا لجدتهم للأب التى تحمل الجنسية المصرية ، وجاء رفض المحكمة للطعن ، بسبب وفاة والدهم فلسطيني الجنسية ، دون التقديم للحصول على الجنسية المصرية نسبة لأمه المصرية الجنسية . 


 حمل الطعن رقم 46756 لسنة 69 ق. عليا


 

وقالت المحكمة ، إن الطاعنين ولدوا قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 145 لسنة 2004 وأن جدة الطاعنين لأب مصرية الجنسية، وكان والد الطاعنين مولوداً منها في 16/1/1952، فلسطينياً الجنسية لا يحمل الجنسية المصرية ، وكان يمكن له طلب الجنسية المصرية استناداً لولادته لأم مصرية، هي منذ 15/7/2004 تاريخ العمل بأحكام القانون 154 لسنة 2004 المشار إليه؛ غير أنه تقاعس عن ذلك، ولم يقدم حال حياته طلبا لاكتساب الجنسية المصرية أو يثبت من الأوراق تقدمه بطلب لم يبت فيه أو تم رفضه، حتى الوفاة في تاريخ 30/1/2018 .


 

 مما ينتفي معه حق أولاده الراشدين والقصر في اكتساب الجنسية المصرية ومنهم الطاعنون ويضحى طلب الطاعنين التمتع بالجنسية المصرية تبعا لأحكام المادة الثالثة المشار إليها، غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون . 


 

ولا يغير رأي المحكمة ، أن يكون شقيق والدهم ، وأولاده، اكتسبوا الجنسية المصرية، بموجب حكم محكمة القضاء الإداري والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا ، ذلك أن شقيق والد الطاعنين ، أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ابتداء، بشخصه حال حياته في 6/5/2015، مما يكون قد اكتسب مركزاً قانونياً مغايراً عن الطاعنين، إذ أعلن رغبته في اكتساب الجنسية المصرية طبقاً للإجراءات المقررة.

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