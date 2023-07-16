تعرف على سبب غياب ناصر منسي عن مواجهة فاركو

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن السبب وراء غياب ناصر منسي، مهاجم القلعة البيضاء، عن مباراة فاركو.

ويلتقي فريق الزمالك مع فاركو اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وأكد المصدر أن ناصر منسي يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة ويخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية.

في الوقت نفسه، يغيب حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب البطاقة الصفراء التي حصل عليها اللاعب في لقاء القمة الأخير في الدوري التي تعتبر الثالثة له.